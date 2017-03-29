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Evlat Kokusu 5.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Gelecek Bölüm Şok Sahne Ne Olacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Evlat Kokusu 5.Bölüm Fragmanı Yayınlandı. 5 Nisan yeni bölüm tanmıtımında Zeyno Oğlu Çınarı almak için açtığı davayı kazanacakmı?Aslan İle Zümrüt Bozulan ilişkilerini Düzeltmeyi başaracakmı?Evlat Kokusu 5.Bölüm Nefesleri kesecek.

29 Mart 2017 Çarşamba 21:20
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Evlat Kokusu 5.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Gelecek Bölüm Şok Sahne Ne Olacak?

Kanal D'nin dizisi Evlat Kokusu 5.Bölümde Çınar'ın kendi hastalığına çare olsun diye öz annesinden alınarak kendisine getirilen Çocuğun Çınar Olduğunu öğrenen Ela Büyük şoktadır. Ela'nın ağladığını gören Çınar Ela'ya neden ağladığını sorar.herkes nefesini tutmuş Ela'nın Çınar'a vereceği cevabı bekler.Ela Çınar'a ne cevap verecek. Ela'dan duyduklarından sonra Çınar ne yapacak. Akbaşlar'ın büyük tehdididne rağmen Zeyno Dasıyı açar. avukat olarakta Leyla'yı seçer. leyla ilk iş olarak'ta Akbaşlar'a Velayet davasını açar.

Çınar'ın kaçırılış olayında Cevahir'in parmağı olduğunu öğrenen Aslan İse Çıldırır.İki Kardeşin kavgası tüm dengeleri değiştirir.Aslan ile olan İlişkisini Düzeltmeye çalışan Zümrüt Aslan ile Başbaşa bir yemeğe çıkar. ama tam o sırada gelen bir telefon herşeyi alt üst eder. Evlat Kokusu yeni bölümde neler olacak. Zeyno açtığı davayı kazanmayı başaracakmı?Gelen telefonda neler yaşanacak. Evlat Kokusu Yeni bölümü ekrana kilitleyecek.

Çınar’ın, kendi hastalığına çare olsun diye öz annesinden koparıldığını öğrenen Ela şoktadır. Ela’yı ağlarken bulan Çınar, sebebini sorar. Herkes soluğunu tutmuş, Ela’nın yanıtını beklemektedir. Akbaşlar’ın tehdidi karşısında Zeyno’nun davasını üstlenen Av. Leyla, ilk iş olarak Çınar’ı almak için velayet davası açar.

Çınar’ın kaçırılmasında Cevahir’in parmağı olduğunu öğrenen Aslan, çılgına döner. İki kardeşin büyük yüzleşmesi ailedeki tüm dengeleri değiştirir. Aslan ile ilişkisini düzeltmek isteyen Zümrüt onunla baş başa yemeğe çıkar. Tam her şey yoluna giriyor derken, Hünkar’ dan gelen bir telefonla dünyaları başlarına yıkılır.

EVLAT KOKUSU SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Oğlundan bir daha ayrılmaktansa ölümü göze alan Zeyno’ya hiç beklemediği bir yardım eli uzanır. Zeyno, ne Cevahir’in ne de Hünkar’ın tehditlerine aldırmaz. O, her ne pahasına olursa olsun oğlundan vazgeçmeyecektir. Öte yandan Aslan, Zeyno ile anlaşma yoluna gitmek ister. Zümrüt ise asla bir anlaşmaya yanaşmadığı gibi Çınar’ın sevgisini de paylaşmayacaktır.

Zümrüt ve Aslan, Çınar hakkında konuşurken etraflarında onları dinleyen biri olduğunun farkında değillerdir. Öte yandan Hünkar ile müsteşar Serdar’ın geçmişten gelen büyük sırrı, ikisini de birbirine mecbur kılar.



Son Güncelleme: 30.03.2017 00:55
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