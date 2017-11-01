Eve geç gelen yeğenini bacaklarından zincirle bağladı !

Eskişehir'de amca dehşeti yaşanıyor... 12 yaşındaki çocuk öz amcası tarafından eve geldiği gerekçesiyle bacaklarından zincirle bağlandı ..Eskişehir'de yok artık dedirten bir olay yaşandı.Sürekli eve geç gittiği iddia edilen 12 yaşındaki M.T amcası İzzet.T tarafından bacaklarından zincirle bağlandı.

Amcası işe gittikten sonra evden kaçan 12 yaşındaki M.T'yi çevredeki inşaat işcileri kurtardı.Olayın polise intikal etmesi sonucu amca İzzet.T gözaltına alındı.

Anne ve babasını bir trafik kazası sonucu kaybeden M.T 2 kardeşi ile birlikte Van'dan Eskişehir'e gelerek babaannesinin yanında kalıyordu.Polislere durumu anlatan 12 yaşındaki M.T "Eve geç gidiyorum diye beni amcam bağladı. Amcamın 5 çocuğu var, biz de 3 kardeşiz. Ben böyle bağlanmayı hak etmedim" ifadelerini kullandı.