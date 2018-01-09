Evde tüp patladı , yaralılar var !

Mardin'in Mazıdağı İlçesi'de dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.Mazıdağı ilçesinde Üzen ailesinin ikamet ettiği evde mutfak tüpü patladı.Evin içerisinde bulunan tüpün patlaması sonucu evde bulunan 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Patlamanın ardından evde yangın çıkarken, içeride bulunan Halime Üzen (82) ve Fadıl Üzen (79) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.