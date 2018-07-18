Evde Estetik Yapan Doktor Hastası Ölünce Kaçtı

Estetik operasyonlara olan ilginin artışı, merdiven altı uygulamaların önünü açıyor. Brezilya’da televizyonlara çıkan ‘Dr. Bumbum’ (Popo) lakaplı sosyete doktoru Denis Furtado, evinde kalça büyütme operasyonu yaptığı hastası ölünce kaçtı.

Cumartesi akşamı yapılan operasyonda fenalaşan Lilian Calixto adlı iki çocuk annesi 46 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Hakkında tutuklama emri çıkarılan doktorun ise nerede olduğu bilinmiyor.

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

BBC Türkçe’nin haberine göre Furtado’nun operasyonu birlikte yaptığı öne sürülen sevgilisinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.

Instagram’da yaklaşık 650 bin takipçisi olan 45 yaşındaki Furtado, sık sık Brezilya televizyonlarına çıkıyor.

Operayon için 2 bin kilometre uzaklıktaki Cuiaba kentinden Rio de Janeiro’ya gelen kadına bu tür operasyonlarda olduğu gibi akrilik cam dolgusu enjekte edildiği tahmin ediliyor.

“EVDE PLASTİK CERRAHİ YAPAMAZSINIZ”

Rio de Janeiro Tabibler Odası, Calixto’nun ölümü üzerine soruşturma başlatırken Brezilya Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Niveo Steffen, uzmanlık alanı olmamasına rağmen sektörde pek çok kişinin faaliyet göstermeye başladığına dikkat çekerek “Evde plastik cerrahi yapamazsınız” dedi.

Steffen, “Birçok kişi, insanlara etik olmayan şekilde hayal satıyor. Zayıf insanlar, koşulların uygun olup olmadığını sorgulamadan düşük fiyatların cazibesine kapılıyor” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 12:51