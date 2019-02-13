Ev sahibi yapma ümidiyle 12 milyon TL'lik vurgun

ANKARA'da, 64 aileyi ev sahibi yapma umuduyla dolandırıp 12 milyon TL vurgun yaptığı belirlenen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Çetenin lideri Ergün Kalay, tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları ev sahibi yapma ümidiyle dolandırdığı tesbit edilen çekte elemanlarına takibe aldı. Polis, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin sonucunda çetenin, kooperatif dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik yaptığını belirlediği çete elemanlarına operasyon başlattı. Ankara, İstanbul ve Isparta'da eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda çetenin lideri olduğu saptanan Ergün Kalay ile 12 kişi gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda çete lideri Ergün Kalay’ın, iflas durumunda olan ve inşaatı yarım kalmış, belediye tarafından yıkım kararı bulunan kooperatiflerin boşluklarından yararlandığı ortaya çıktı. Ayrıca kendisini kooperatif başkanı olarak tanıtan Kalay'ın, kooperatife ait daire anahtarlarının 3 ay içerisinde teslim edileceği güvencesini verdiği tespit edildi. Kalay, hisse devri protokolü, kooperatif karar defteri gibi sahte belgeler düzenleyerek hisse devri ve satış yaptığı öğrenildi.

AYNI EVİ SATARAK 12 MİLYON TL VURGUN

Suç örgütüne yeni üyeler bulmaları konusunda çete elemanlarına talimat verdiği anlaşılan Kalay'ın, gazete ve internet sitesi üzerinden kooperatifle ilgili satış ilanı verdiği tespit edildi. Ev sahibi olma hayali kuran birçok kişiye, çetenin aynı evi sattığı saptandı. Planlı ve sistematik bir yöntemle olayları bir düzen içerisinde gerçekleştiren çetenin, bu yöntemle yaklaşık 12 milyon TL vurgun yaptığı öğrenildi.

ELEBAŞI TUTUKLANDI

Suç örgütünün elde ettikleri bu haksız kazanç ile lüks bir hayat sürdükleri ve dolandırdıkları kişilerin paraları ile otobüsler aldığı anlaşıldı. 64 aileyi dolandıran çetenin lideri Ergün Kalay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evlere yapılan operasyondan görüntü

- Gözaltına alınan zanlılardan görüntü

- Zanlıların emniyetten çıkarılması

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER / ANKARA,()