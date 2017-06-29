"Eşyalarımı Alacağım" Deyip Eski Eşinin Evini Yaktı

Olay, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Forteks Siteleri’nde meydana geldi. Esnaf Erdal Demir, kısa süre önce boşandığı eşi Yasemin Üzmez ile eşyaları paylaşma konusunda dün tartıştı. Erdal Demir, bugün de eski kayınpederi Cevdet Üzmez’in evine giderek, eşyalarını götürmek için geldiğini söyleyip eşiyle oturduğu evin anahtarını aldı.



Demir daha sonra eve giderek mutfaktaki doğalgazı açtı, çakmağı çaktı. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlama sırasında balkon kısmından kopan beton parçaları ve cam kırıkları etrafa savruldu. Panik yaşan site sakinleri sokağa çıktı.



İhbar üzerine gelen doğalgaz yetkilileri gaz akışını keserken, itfaiye ekipleri ise yangın kısa sürede söndürdü. Erdal Demir, gözaltına alınırken olay sırasında dışarıda olan Yasemin Üzmez ise evinin yandığını görünce sinir krizi geçirdi. Yasemin Üzmez ile babası Cevdet Üzmez ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Site yöneticisi Mustafa Yazıcı, eşinden boşanan Yasemin Üzmez’in babasıyla birlikte yaşadığını, olayın kendilerini üzdüğünü söyledi.