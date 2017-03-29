Esra Erol 29 Mart Yeni Bölüm 368.Son Bölüm Atv Canlı Mustafa Ceyda Evlendi'mi?

Atv'nin en çok izlenen rpogramı Esra Erol 29 Mart Yeni bölümde Emel ile Mehmet arasında neler yaşandı. Emel Hanım Mehmet ile evlenecekmi?son kararları ne olacak hangi kararla stüdyodalar.Mustafa'dan Ceydaya romantik evlilik teklifine Ceyda ne cevap verecek. Ceyda ile Mustafa evleniyormu son kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar.Caner ile Berke'nin düğününe sayılı günler kala stüdyodalar hangi sürprizle stüdyodalar.Selin hanım ilk talibi ile görüşecek. Selin hanım'ın ilk talibi Turan bey oluyor. Selin hanım Turan beye ne cevap verecek.

Filiz hanım ve Nuriş beyin kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar.Güzel gelin adayı Nuran hanım hangi damat adayına talip olacak. Damat Adayı Nuran Hnaımın teklifine ne cevap verecek.Fırat Abi İle Nurgül Hnaımın son kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar.yeni gelin adayı Zeynep Hatice hanım stüdyoya geliyor. Zeynep Hatice hanım istediği kriterleri Canlı Yayında açıkladı.

Güzel gelin adayı Bahar Hanım yeni talibine ne cevap verecek.Gülşafak yeni talibine ne cevap verecek. Gülşafakın son kararı ne olacak.yakışıklı damat adayı Tarık beyinde bir talibi var Tarık beye talip olarak Kardelen hanım geliyor. Tarık bey kardelen hanıma ne cevap verecek son kararları ne olacak.

ESRA EROL SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Kayınvalide Gelin adayı olarak Ebru Hanımı Seçti.oğlu Mehmet ile Stüdyoya gelerek Ebru Hnaımı oğlu Mehmet beye istedi. Peki Ebru Hnaımın Mehmet beye cevabı ne olacak. Mustafa ile Ceyda aarsındaki buzlar eriyormu?Mustafa Ceydaya evlilik teklifinde bulundu. Ceyda ne cevap verdi. Bahar İle Serhat arasında neler yaşandı. Bahar Serhat'ın annesinin evine gittimi?Bahar ile Serhat evlilik yolunda kendilerine şans vereceklermi?Neşeli Gelin adayı Ruşen Hnaımın yeni talibi kim olacak.

Caner ile Berke'den büyük sürpriz ne olacak. Düğüne sayılı günler Kala Caner ile Berke hangi kararla stüdyodalar. Güzel gelin adayı Filiz hanıma talip oalark Durmuş bey geliyor. Filiz hanımın durmuş beye cevabı ne olacak.Gamze hanım ve Abdullah beyin son kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar.Yakışıklı damat Adayı Fırat Beyinde talibi var. Fırat beyin cevabı ne olacak.Zühre hanım ve uğur beyin son kararları ne oldu. Hangi kararla stüdyodalar.

Serhat bey ve Bahar Hanım Evlilik yolundamı ilerliyorlar. Serhat bey ve Bahar Hnaım hangi kararla stüdyodalar.Ercan bey ve Alev hanımın son kararları ne oldu. Ercan Ve Alev'in ilişkilerini bitiren kişi Melekmi oldu. Alev Ercan çifti Melek Yüzündenmi ayrıldılar.