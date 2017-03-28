Esra Erol 28 Mart Yeni Bölüm 367.Son Bölüm Atv Canlı Yyaın Mustafa Ceyda Evleniyor'mu?

Atv'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol 28 Mart Yeni Bölümde Neler oldu.Kayınvalide Gelin adayı olarak Ebru Hanımı Seçti.oğlu Mehmet ile Stüdyoya gelerek Ebru Hnaımı oğlu Mehmet beye istedi. Peki Ebru Hnaımın Mehmet beye cevabı ne olacak. Mustafa ile Ceyda aarsındaki buzlar eriyormu?Mustafa Ceydaya evlilik teklifinde bulundu. Ceyda ne cevap verdi. Bahar İle Serhat arasında neler yaşandı. Bahar Serhat'ın annesinin evine gittimi?Bahar ile Serhat evlilik yolunda kendilerine şans vereceklermi?Neşeli Gelin adayı Ruşen Hnaımın yeni talibi kim olacak.Caner ile Berke'den büyük sürpriz ne olacak. Düğüne sayılı günler Kala Caner ile Berke hangi kararla stüdyodalar.

Güzel gelin adayı Filiz hanıma talip oalark Durmuş bey geliyor. Filiz hanımın durmuş beye cevabı ne olacak.Gamze hanım ve Abdullah beyin son kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar.Yakışıklı damat Adayı Fırat Beyinde talibi var. Fırat beyin cevabı ne olacak.Zühre hanım ve uğur beyin son kararları ne oldu. Hangi kararla stüdyodalar.

Serhat bey ve Bahar Hanım Evlilik yolundamı ilerliyorlar. Serhat bey ve Bahar Hnaım hangi kararla stüdyodalar.Ercan bey ve Alev hanımın son kararları ne oldu. Ercan Ve Alev'in ilişkilerini bitiren kişi Melekmi oldu. Alev Ercan çifti Melek Yüzündenmi ayrıldılar.Esra Erol 28 Mart Yeni Bölüm Atv Canlı

ESRA EROL SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

.Ceyda ile Mustafa hangi kararla stüdyodalar Ceyda Mustafa aşkı bitti'mi?Serhat'tan Güzel gelin adayı Bahar Hanıma sürpriz aşk teklifi Serhat'ın annesi Bahar hanım ile tanışmak istedi.Bahar Hanım Serhatın annesine ne cevap verecek.Onur'dan aşk itirafı Ercan Alev ayrılığın nedeni Melek'mi bu iddialara Ercan bey ne cevap verecek.Ruşen hanım yeni talibine ne cevap verecek.Berke ile Caner'in düğününe sayılı günler kala Caner ile Berke hangi kararla stüdyodalar Güzel gelin adayı Özlem hanıma talip olarak kim geliyor.

Özlem hanım'ın talibi hakan bey oluyor. Özlem Hanımın Hakan beye cevabı ne olacak.Gamze hanım ve Abdullah beyin son kararları ne oldu. hangi kararla südyolar.güzel gelin adayı Zühre hanıma locadan hangi damat adayı evlilik teklifinde bulunacak. Zühre hanımın cevabı ne olacak. Uğur bey'den Zühre hanıma ilanı aşk teklifi Zühre hanım İle Uğur bey son kararları ne olacak.Gizem hanıma talip olarak Furkan bey geliyor. Gizem hanımın Furkan beye cevabı ne olacak.Şenol bey ve Güler hanımın son kararları ne oldu.

hangi kararla stüdyodalar. Güzel gelin adayı Gülşafak hanıma bir talip var.Gülşafak Hanıma talip olarak Onur bey geliyor. Gülşafak hanımın Onur beye cevabı ne olacak. Yakışıklı damat adayı serhat bey'den Bahar hanıma inanılmaz teklif Bahar Hanım Serhat beye cevabı ne olacak.Güzel gelin adayı Pamuk'tan Yeni talibine cevabı ne olacak.Ercan ile Alev arasında neler yaşandı. Güzel gelin adayı Melek hanım şok iddialara ne cevap verecek.