Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul 11°
Açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
89270
ALTIN
146.921
DOLAR
3.6543
STERLİN
4.5339
EURO
3.9297
Kızım Eylül Sinema Filminde Dev Kadro
Kızım Eylül Sinema Filiminde Dev...
TSK'dan, terör örgütü PKK'ya operasyon: Teröristlerden 12'si ölü, 1'i sağ ele geçirildi
TSK'dan, terör örgütü PKK'ya operasyon:...
Atatürk'e benzeyen Oyuncu Çanakkale'de Gözaltına Alındı!
Atatürk'e benzeyen Oyuncu Çanakkale'de Gözaltına...
Hızlı ve Öfkeli 8’in biletleri, Cinecity’de ön satışa çıktı
Hızlı ve Öfkeli 8’in biletleri,...
Diriliş Ertuğrul Şok Edecek! Büyük Tuzak Nasıl Yapılıyor? Yeni Bölümde Bomba Sahneler
Diriliş Ertuğrul’da Büyük Tuzak! Yeni...

Esra Erol 28 Mart Yeni Bölüm 367.Son Bölüm Atv Canlı Yyaın Mustafa Ceyda Evleniyor'mu?

Atv'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol 28 Mart Yeni Bölüm 367.son bölüm Atv Canlı Yayın Yeni bölümde Mustafanın evlilik teklifine Ceyda ne cevap verecek. Mustafa Ceyda evleniyormu?Berke ile Caner hangi kararla stüdyodalar Esra Erol 28 Mart yeni bölüm Atv Canlı

28 Mart 2017 Salı 16:23
2309 Okunma
Esra Erol 28 Mart Yeni Bölüm 367.Son Bölüm Atv Canlı Yyaın Mustafa Ceyda Evleniyor'mu?

Atv'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol 28 Mart Yeni Bölümde Neler oldu.Kayınvalide Gelin adayı olarak Ebru Hanımı Seçti.oğlu Mehmet ile Stüdyoya gelerek Ebru Hnaımı oğlu Mehmet beye istedi. Peki Ebru Hnaımın Mehmet beye cevabı ne olacak. Mustafa ile Ceyda aarsındaki buzlar eriyormu?Mustafa Ceydaya evlilik teklifinde bulundu. Ceyda ne cevap verdi. Bahar İle Serhat arasında neler yaşandı. Bahar Serhat'ın annesinin evine gittimi?Bahar ile Serhat evlilik yolunda kendilerine şans vereceklermi?Neşeli Gelin adayı Ruşen Hnaımın yeni talibi kim olacak.Caner ile Berke'den büyük sürpriz ne olacak. Düğüne sayılı günler Kala Caner ile Berke hangi kararla stüdyodalar.

Güzel gelin adayı Filiz hanıma talip oalark Durmuş bey geliyor. Filiz hanımın durmuş beye cevabı ne olacak.Gamze hanım ve Abdullah beyin son kararları ne oldu. hangi kararla stüdyodalar.Yakışıklı damat Adayı Fırat Beyinde talibi var. Fırat beyin cevabı ne olacak.Zühre hanım ve uğur beyin son kararları ne oldu. Hangi kararla stüdyodalar.

Serhat bey ve Bahar Hanım Evlilik yolundamı ilerliyorlar. Serhat bey ve Bahar Hnaım hangi kararla stüdyodalar.Ercan bey ve Alev hanımın son kararları ne oldu. Ercan Ve Alev'in ilişkilerini bitiren kişi Melekmi oldu. Alev Ercan çifti Melek Yüzündenmi ayrıldılar.Esra Erol 28 Mart Yeni Bölüm Atv Canlı 

ESRA EROL SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

.Ceyda ile Mustafa hangi kararla stüdyodalar Ceyda Mustafa aşkı bitti'mi?Serhat'tan Güzel gelin adayı Bahar Hanıma sürpriz aşk teklifi Serhat'ın annesi Bahar hanım ile tanışmak istedi.Bahar Hanım Serhatın annesine ne cevap verecek.Onur'dan aşk itirafı Ercan Alev ayrılığın nedeni Melek'mi bu iddialara Ercan bey ne cevap verecek.Ruşen hanım yeni talibine ne cevap verecek.Berke ile Caner'in düğününe sayılı günler kala Caner ile Berke hangi kararla stüdyodalar Güzel gelin adayı Özlem hanıma talip olarak kim geliyor.

Özlem hanım'ın talibi hakan bey oluyor. Özlem Hanımın Hakan beye cevabı ne olacak.Gamze hanım ve Abdullah beyin son kararları ne oldu. hangi kararla südyolar.güzel gelin adayı Zühre hanıma locadan hangi damat adayı evlilik teklifinde bulunacak. Zühre hanımın cevabı ne olacak. Uğur bey'den Zühre hanıma ilanı aşk teklifi Zühre hanım İle Uğur bey son kararları ne olacak.Gizem hanıma talip olarak Furkan bey geliyor. Gizem hanımın Furkan beye cevabı ne olacak.Şenol bey ve Güler hanımın son kararları ne oldu.

hangi kararla stüdyodalar. Güzel gelin adayı Gülşafak hanıma bir talip var.Gülşafak Hanıma talip olarak Onur bey geliyor. Gülşafak hanımın Onur beye cevabı ne olacak. Yakışıklı damat adayı serhat bey'den Bahar hanıma inanılmaz teklif Bahar Hanım Serhat beye cevabı ne olacak.Güzel gelin adayı Pamuk'tan Yeni talibine cevabı ne olacak.Ercan ile Alev arasında neler yaşandı. Güzel gelin adayı Melek hanım şok iddialara ne cevap verecek.



Son Güncelleme: 28.03.2017 20:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı Arda Öldü mü? Efsun Şokta
O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı Arda Öldü mü? Efsun Şokta
Kara Sevda 63.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Asu Öldü mü?
Kara Sevda 63.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Asu Öldü mü?
Diriliş Ertuğrul Dündar Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?
Diriliş Ertuğrul Dündar Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?
Diriliş Ertuğrul 83.Bölüm Fragmanı Gelecek Bölüm Şok Sahne TRT1
Diriliş Ertuğrul 83.Bölüm Fragmanı Gelecek Bölüm Şok Sahne TRT1
Diriliş Ertuğrul Helena Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Kimdir?
Diriliş Ertuğrul Helena Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Kimdir?
29 Mart Reyting Sonuçları Açıklandı Kim Birinci Oldu!Diriliş'mi?Kara Sevda'mı?
29 Mart Reyting Sonuçları Açıklandı Kim Birinci Oldu!Diriliş'mi?Kara Sevda'mı?
No 309 42.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Lale Onur’u Affedecek’mi?Fox Tv
No 309 42.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Lale Onur’u Affedecek’mi?Fox Tv
Bu Şehir Arkandan Gelecek 14.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Yeni Bölüm Tanıtımı Ve Özeti Neler Olacak?
Bu Şehir Arkandan Gelecek 14.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Yeni Bölüm Tanıtımı Ve Özeti Neler Olacak?
Evlat Kokusu 5.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Gelecek Bölüm Şok Sahne Ne Olacak?
Evlat Kokusu 5.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Gelecek Bölüm Şok Sahne Ne Olacak?
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Sanayi Mh. Sancaktepe Mevkii Avcılar Cd. No:9 K:3 Güngören / İSTANBUL

0 212 642 35 35

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle