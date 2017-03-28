Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ünal Öldü mü? Yeni Bölümde Var mı Yok mu

Atv'nin ençok izlenen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ünal öldümüğ?yeni bölümde varmı yokmu. Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da büyük şok. alpaslan hem dayısı hem amcasını şok edecek bir hamle yaparak Ünal kaplan'ı vuruyor. Peki ÜNal ölecek mi yeni bölümde var mı yok mu sorusu cevap arıyor.

ATV ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşkiya'da bu hafta yine bir ters köşe oldu. Babasının ve annesinin katilinden intikam alması beklenen Alpaslan, CİA'nın bile bekleyemeyeceği bir hareket yaparak Ünal Kaplan'ı vuruyor. Masada kendisinden beklenen hareket olmadan Hakan ve ekibi tarafından öldürülmek üzere hazır tutulan Alpaslan herkesi ters köşe yapıyor ve Ünal'ı vuruyor. Hem teyzesinin hem dayısının hemde amcasının bile tahmin edemeyeceği bir hareket yapıyor.

Ünal Kaplan öldü mü? Tarık Ünlüoğlu diziden ayrıldı mı?

Ünal kaplan karakterini ünlü tiyatrocu Tarık Ünlüoğlu canlandırıyor. Yeraltı mafiasının en dokunulmaz insanı olarak bilinen ve ailesini bu uğurda kaybeden Kaplan, asla av olma niyetinde olmasada av oldu. Tehdir olarak gördüklerini öldürmesiyle dikat çeken Kaplan bu sefer ölecek mi. Hızır Çakırbeyli'nin bile cesaret edemeyeceği hareketi yapan Alpaslan çakırbeyli bundan sonra zor günler bekliyor. Tek zaafı kızı olan Ünal ölmesede Suzi büyük olaylar yaptıracak.

Tarık Ünlüoğlu son çekimde dizide yer aldı ve ölmedi.