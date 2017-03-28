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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Suzi Nerde Geri Dönecek'mi?yeni Bölümde Varmı Yokmu

Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Suzi Nerede Amerikaya giden Suzi geri dönecekmi?yeni bölümde varmı yokmu yerine kim gelecek?

28 Mart 2017 Salı 20:15
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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Suzi Nerde Geri Dönecek'mi?yeni Bölümde Varmı Yokmu

Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Suzi varmı yokmu Amerikaya Giden Suzi ne zaman dönecek. yeni bölümde varmı yokmu dizidenmi ayrıldı.meryem Uzerli'nin akıbeti ne oldu.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK:

Masa hatalarının bedelini örgütle savaşmak zorunda kalarak ödüyordur. Simsar Cemil’e düzenlenen baskının sonuçları ağır olur. Ava giderken avlanan masa üyelerinden Ender’in korktuğu başına gelmiştir. Herkesi bitirme planlarında eylemlerine ara vermeyen Avni ve Cemil silah ticaretinde tekel olma yolunda birlikte hareket etmeye devam ederler.

Çakırbeyliler yeterince dikkatli olmazlarsa piyasaya sürülen örgütlülerin kurbanı olacaklardır. Hızır’ın ise sabrı taşmaktadır. Avni’yi örgüte karşı birlikte hareket etmeye yanaşmazsa öldürmekle tehtid eder. Bunun için ilk isteği düşmanlarını köşeye sıkıştı​rabileceği bir adrestir.

Ünal’ın derdi de hem Cia tarafından korunan hem de İstihbaratta eli kuvvetli olan Avni’yi bitirmektir. Böylece eski gücüne tekrardan sahip olabilecektir. Cia ile bir araya gelen Alp ile Ceylan oynadıkları tehlikeli oyunda çok önemli bir noktaya gelirler. Kimin kazanacağını kestirmenin güç olduğu bu kumarın sonunda kaybedeni feci bir son beklemektedir.

MERYEM UZERLİ KİMDİR:

12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.

 İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Oyuncu 8 ay süren seçmeler sonrasında Meral Okay‘ın yazdığı, Timur Savcı’nın yapımcılığını yaptığı 2011 yılının dizilerinden olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan rolünü canlandırmıştır. Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur.

Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce biliyor. Türkçesi ise oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırmış olduğu Hürrem Sultana paralel olacak kadar gelişmiştir. 2011-2013:

Muhteşem Yüzyıl

Timur Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve senaryosunu Meral Okay -ölümünün ardından Yılmaz Şahin-'ın yazdığı Muhteşem Yüzyıl adlı diziye bir Hürrem Sultan seçmek için Türkiye'de bütün oyuncu ajansları, bütün tiyatro kurslarından oyuncular seçilerek onlar arasında eleme yapılmıştır. Uzerli, aralarından en uygunu görüldü ve Almanya'dan çağırılarak Hürrem Sultan rolünü üstlendi. 2011 yılında Hürrem Sultan rolü için iki kez en iyi kadın oyuncu, ve bir kez TV Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görülmüştür.

2012 yılında ise Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterini canlandıran Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromu hastalığına yakalanıp diziden ayrılmıştır.

Genç oyuncu, 2012 yılından beri Elidor Türkiye'nin reklam yüzü olmuştur ve birçok Elidor reklamında oynamıştır.[kaynak belirtilmeli] Elidor için birçok şarkı seslendirmiştir ve reklam filminde oynamıştır. Çok beğenilmiş ve takdir görmüştür. 2016: Annemin Yarası ve Gecenin Kraliçesi

Uzerli, 2015 yılının yaz aylarında çekimlerine başlandığı Annemin Yarası adlı sinema filminde Ozan Güven, Okan Yalabık ve Belçim Bilgin Erdoğan ile başrolü paylaşmıştır. Film, Türkiye'de 11 Mart 2016'da sinemalarda gösterime girmiştir. 2016 yılında, 03 Prodüksiyon'un yapımcılığını üstelendiği, Taylan Biraderler'in yönetmenliğini yaptığı Gecenin Kraliçesi adlı Türk tv dizinde Selin karakterini üstlenen olan oyuncu Murat Yıldırım ile başrolü paylaşmıştır.



Son Güncelleme: 28.03.2017 22:55
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