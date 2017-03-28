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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ender Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?

Atv'nin en çok izlenen dizilerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni bölümde Örgüt tarafından pusuya düşürülen masa üyelerinden Ender Vuruluyor. Ender ölüyormu?yeni bölümde varmı yokmu yerine kim gelecek.

28 Mart 2017 Salı 20:29
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ender Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?

Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Ender Vuruluyor.Bombacı Ender ölüyormu?Yeni Bölümde Varmı yokmu Yerine kim gelecek.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni katılan Ender karakteri ölüyor mu? Salı akşamlarının ilgiyle izlenen dizisinde roket atar ile yaralanan bombacı lakaplı Ender karakteri ölecek mi? Ender yaralandığı sırada Reha Baba'ya bir mesaj gönderdi. Roket atarla vurulan bombacı lakaplı Ender'in akıbeti 28 mart'ta yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak. Ender karakterine hayat veren Kemal Başar diziden ayrılacak mı?yerine kim gelecek?

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ENDER KEMAL BAŞAR KİMDİR:

Kemal Başar, 1963 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrolarında çalışmaya başladı ve halen görev yapmaktadır. Kemal Başar 2009 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı karakterle tanınmaktadır.

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosunda yer almakta ve Ender karakterini canlandırmaktadır. Adı SoyadıKemal Başar Yaşı53 (25.10.1963) Boyu1.81 m Kilosu80 kg BurcuTerazi Göz RengiKahverengi EğitimMimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü EşiLale Başar Doğum YeriAnkara



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