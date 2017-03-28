Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 64.Bölüm Fragmanı Ünal Öldü mü?

Atv'nin en çok izlenen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 64.Bölümde Davut Yeğeni Alpaslanı sakinleştirmeyi Başaracakmı?Yeni bölümde Örgüt tarafından vurulan Ender heemn Ameliyata alınır. kendine gelen Ender Masa üyelerini rahatlatır.Emine Abla eşi kardeşini evden kovmuştur. Hastaneye gelen Tipi Ve Eniştesi Hızıra Ablasının onları evden kovduğunu söyler. Hızırda Emine Anla ile konuşacağını söyler. Emine Ablayı Evine davet eden Hızır ve Fikret ve Tipi'yi Emine Abla ile Barışamsını sağlar.

Öte yandan Baabsının ve annesinin intikamını almakta kararlı olan Alpaslan Avni'yi ortadan kaldırmakta oldukça kararlıdır.Teyzesi Ceylanı'da kularak Avni'ye oldukça yaklaşan Alpaslan Avni'ye Masada Ünal Kaplanı Öldüreceğini söyler. Bu Teklifi kabul eden Avni Masaya Gelir. ama tedbirli gelir İstihbaratçı Serkanı'da kendisini koruması için toplantı yerine getirir. Alpaslan Masada Avnmi'yi öldürürse Serkan'da Alpaslanı öldüreceğini Ekiplerine iletir. Masada Alpaslan Avni'yi öldürücekmi?

Diğer yandan Vıcık ilker'i iyice köşeye Sıkıştıran Serkan ona Masada Avni ölürse tanık olmasını ister. Hiç bir şansı olmayan Vıcık Serkan'ın teklifini kabul edecekmi?öte yandan İlyas ise Suzi'nin gitmesinden dolayı oldukça zor günler geçirir. İlyas Suzi'nin Amerikadan dönmesini bekelrken Suzi telefonla Alapslanı arayıp ona bilgiler verir. tabi bu durum İlyasın hiç hoşuna gitmerz.

Örgüt ve Masayı iyice birbirine düşüren Serkan amacına ulaşmıştır. ama Dayısı Davut bey ve Nevzat beyin planıda tam istediği gibi ilerlemektedir. Davut bey Ve Nevzat Serkan'ın gerçek kimliğini ve kim için çalıştığını ortaya çıakrıp onu yoketmenin hesabını yapar.Alpaslan Toplantıda kendi fikirlerini söyleyince Amcası Hızır buna tepki gösterir. Alpaslan Aöcasını Kırmadan o Masada Avni'yi öldürmeyi başaracakmı?Hızır net tavrını ortaya koyuyor. Hızır Masaya restini çekiyor. eger Örgüte silah satılırsa Masadan kalkacağını söyler.

EŞKİYA DÜNYAY HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Masa hatalarının bedelini örgütle savaşmak zorunda kalarak ödüyordur. Simsar Cemil’e düzenlenen baskının sonuçları ağır olur. Ava giderken avlanan masa üyelerinden Ender’in korktuğu başına gelmiştir. Herkesi bitirme planlarında eylemlerine ara vermeyen Avni ve Cemil silah ticaretinde tekel olma yolunda birlikte hareket etmeye devam ederler. Çakırbeyliler yeterince dikkatli olmazlarsa piyasaya sürülen örgütlülerin kurbanı olacaklardır.

Hızır’ın ise sabrı taşmaktadır. Avni’yi örgüte karşı birlikte hareket etmeye yanaşmazsa öldürmekle tehtid eder. Bunun için ilk isteği düşmanlarını köşeye sıkıştı​rabileceği bir adrestir. Ünal’ın derdi de hem Cia tarafından korunan hem de İstihbaratta eli kuvvetli olan Avni’yi bitirmektir. Böylece eski gücüne tekrardan sahip olabilecektir. Cia ile bir araya gelen Alp ile Ceylan oynadıkları tehlikeli oyunda çok önemli bir noktaya gelirler. Kimin kazanacağını kestirmenin güç olduğu bu kumarın sonunda kaybedeni feci bir son beklemektedir.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU:

Hızır Çakırbeyli, genç yaşından itibaren yeraltı dünyasının içindedir. Yeraltı dünyasının içinde büyüyen Hızır yaşadığı dünyanın ne demek olduğunu iyi bilir. Alemde adı Hızır Reis diye geçmektedir. Genç yaşta kaybettiği abisinin yerine bir mafya masasına oturmuştur ama bilmediği bir şey vardır.

Abisini öldüren adam masanın lideri Ünal Kaplan'dır. Masa kaçak yoldan silah üretip sattığı için devlet Ünal Kaplan ile anlaşma yapmak ister fakat bir sonuç alamaz. Devlet bu sefer Hızır Çakırbeyli ile bir anlaşma yapmak ister. Ünal Kaplan'ın yerine onu oturtmak ister. Dizinin ikinci sezonu ise masanın yeni lideri Hızır Çakırbeyli ile derin devlet arasındaki çekişmeyi konu almaktadır.