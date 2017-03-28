Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Mart Yeni Bölüm 63.Son Bölüm Atv Canlı Ender Öldü'mü?

Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 63.Yeni bölümde Örgüt tarafından vurulan Ender ölüyormu?babasının katili Avni'yi ortadan kaldırmakta kararlı olan Alpaslan herkesin gözünün önünde Avniye kurşunlar yağdırıyor. Hızır Çakırbeyli yeğenini kurşunların hedefinden kurtarmayı başaracakmı?Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz 28 Mart Yeni Bölüm Nefesleri kesiyor.

Masa hatalarının bedelini örgütle savaşmak zorunda kalarak ödüyordur. Simsar Cemil’e düzenlenen baskının sonuçları ağır olur. Ava giderken avlanan masa üyelerinden Ender’in korktuğu başına gelmiştir. Herkesi bitirme planlarında eylemlerine ara vermeyen Avni ve Cemil silah ticaretinde tekel olma yolunda birlikte hareket etmeye devam ederler.

Çakırbeyliler yeterince dikkatli olmazlarsa piyasaya sürülen örgütlülerin kurbanı olacaklardır. Hızır’ın ise sabrı taşmaktadır. Avni’yi örgüte karşı birlikte hareket etmeye yanaşmazsa öldürmekle tehtid eder. Bunun için ilk isteği düşmanlarını köşeye sıkıştı​rabileceği bir adrestir. Ünal’ın derdi de hem Cia tarafından korunan hem de İstihbaratta eli kuvvetli olan Avni’yi bitirmektir.

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Böylece eski gücüne tekrardan sahip olabilecektir. Cia ile bir araya gelen Alp ile Ceylan oynadıkları tehlikeli oyunda çok önemli bir noktaya gelirler. Kimin kazanacağını kestirmenin güç olduğu bu kumarın sonunda kaybedeni feci bir son beklemektedir.