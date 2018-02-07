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Eskişehir'de Tramvay Sapığına Cezayı Vatandaş Kesti!

Eskişehir'de Tramvay Sapığı vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Şahıs vatandaşların elinden alınarak emniyete götürüldü...

07 Şubat 2018 Çarşamba 20:43
Eskişehir'de Tramvay Sapığına Cezayı Vatandaş Kesti!

İddialara göre, orta yaşlarda bir erkek şahıs, SSK-Otogar tramvay hattında 16 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulundu.

Tramvaydaki yolcular tarafından fark edilip yakalanan şüpheli, Çarşı Tramvay Durağı'na gelindiğinde tramvaydan indirilip özel güvenlik görevlilerine teslim edildi. Güvenlik ekipleri şahsı polis ekipleri gelene kadar güvenlik kulübesinde bekletti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kulübeden tacizci şahsı almaya geldiklerinde olay yerinde bulunan kalabalık şüpheliye yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kalabalık artarken, polis ekipleri şüpheliyi hızla olay yerinden uzaklaştırdı. Gözaltına alınan şahıs, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son Güncelleme: 07.02.2018 21:47
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