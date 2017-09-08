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Eskişehir'deki feci kazada 4 kişi öldü , 6 kişi yaralandı

Kötü haber Eskişehir'den geldi.Lastiği patlayan minübüsün fabrika duvarına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti , 6 kişi de yaralandı.

08 Eylül 2017 Cuma 23:19
Eskişehir'deki feci kazada 4 kişi öldü , 6 kişi yaralandı

Kaza saat 12.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunun 55’inci kilometresinde, daha önce Sivrihisar İlçesi’ne bağlı belde olan Kaymaz Mahallesi’nde meydana geldi. Serdar Demir (32) yönetimindeki 16 NHY 89 plakalı minibüs, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucunda yoldan çıkıp, kedi kumu üretimi yapan bir fabrikanın bahçe duvarına çarptı.

Kazada minibüste bulunanlardan Netice Karaboğa (37) ile Muhammet Karaboğa (9) olay yerinde, sürücü Serdar Demir kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde, Bedirhan Karaboğa da (13) Eskişehir Devlet Hastanesi’nde öldü.

Yaralanan Mensude Demir (26), Muhammet Demir (25), Rabia Demir (6), Berrin Demir (4), Eyüp Ensar Karaboğa (2) ve Ömer Alparslan Demir (1) ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Devlet, Yunus Emre Devlet ve Sivrihisar Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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