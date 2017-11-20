Eskişehir'de korkunç kaza ; Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre Veli Öztürk (28) idaresindeki 26 FJ 119 plakalı otobüsün Özcan Aydın'ın (35) kullandığı 26 KE 530 plakalı otomobille çarpışması sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Özcan Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği , otobüsde bulunan Sabriye Çip ile Ömer Kapuluoğlu'nun ise olay yerinde yaralandığı öğrenildi.
Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans yaralılara ilk müdahalelerin ardından , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.