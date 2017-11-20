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Eskişehir'de korkunç kaza ; Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'den son dakika kötü haber geldi.Eskişehir'de otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 14:52
Eskişehir'de korkunç kaza ; Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre Veli Öztürk (28) idaresindeki 26 FJ 119 plakalı otobüsün Özcan Aydın'ın (35) kullandığı 26 KE 530 plakalı otomobille çarpışması sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü  Özcan Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği , otobüsde bulunan Sabriye Çip ile Ömer Kapuluoğlu'nun ise olay yerinde  yaralandığı öğrenildi.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans yaralılara ilk müdahalelerin ardından , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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