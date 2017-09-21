Eskişehir'de deprem! 3.5 ile sallandı...

Yerin 6.9 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre illerden hissedildi. Eskişehir kent merkezinde hissedilen ve kısa süreli panik yaşatan deprem hasara yol açmadı.
Son Güncelleme: 21.09.2017 13:38
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardırığı bilgiye göre, Eskişehir Tepebaşı'nda saat 12.01'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 6.9 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre illerden hissedildi. Eskişehir kent merkezinde hissedilen ve kısa süreli panik yaşatan deprem hasara yol açmadı.