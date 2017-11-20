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Eskişehir'de dehşet olay ..Sevgilisinin yüzünü yakarak kaçtı !

Eskişehir'de duyanları dehşete düşüren korkunç bir olay yaşandı.Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı Marina Lakvekheliani, evinden çıktığı esnada eski sevgilisi tarafından saldırıya uğradı.Saldırgan ayrıldığı sevgilisinin yüzüne yakıcı madde attı.

20 Kasım 2017 Pazartesi 12:07
Eskişehir'de dehşet olay ..Sevgilisinin yüzünü yakarak kaçtı !

Eskişehir’de yaşayan Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı Marina Lakvekheliani eski sevgili dehşeti yaşıyor.Eskişehir'de duyanları dehşete düşüren olayda  Türk vatandaşı Marina Lakvekheliani, evinden çıktığı esnada eski sevgilisi tarafından saldırıya uğradı.Saldırgan ayrıldığı sevgilisinin yüzüne yakıcı madde attı. 

Eski sevgilisi tarafından yüzüne yakıcı madde atılan Lakvekheliani'nin kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Türk vatandaşı olan Marina Lakvekheliani (45), yaklaşık 1 yıldır beraber olduğu sevgilisi İ. C. ile tartışıp ayrıldığı öğrenildi.. Yaşanan ayrılık sonrası çeşitli şekilde takip ve tehdit ettiği öne sürülen İ.C'nin eski sevgilisi Marina Lakvekheliani’nın peşini bırakmadı.Polislere durumu bildirmesine rağmen herhangi bir yardım göremediğini açıklayan kadın ekmek alıp evine döndüğü sırada eski sevgilisinin saldırısında uğradı.Saldırı sonrasında yüzünün sol kısmı başta olmak üzere, kulak, el, sırt ve bacak bölgeleri yanan mağdur kadının yüzü bölgesi tamamen sarıldı.

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