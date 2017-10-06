Eski Konyaspor Başkanı Şan, ByLock kullanıcısı çıktı!

Konya'da, FETÖPDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla, geçen 21 Ağustos günü savcılığa ifade veren eski Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan hakkında hazırlanan iddianameden ilginç detaylar çıktı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeden 1 gün sonra istifa eden Ahmet Şan'ın genel müdürlüğünü yaptığı şirkete ait kullandığı telefon hattında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'a giriş yapıldığı ancak görüşme içeriklerine rastlanmadığı belirtildi.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 'ByLock' kullanıcı listesinde olan Kombassan Holding'e ait telefonu Ahmet Şan'ın kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Şan hakkında soruşturma başlatıldı. Şifreli program 'ByLock'un 2014 yılında 19 gün kullandığı ve 13 kez giriş yaptığı, kiminle görüşme yaptığı konusunda içeriğe rastlanmadığı belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Şan'ın, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istendi.

Ayrıca iddianamede Şan'ın evinde yapılan aramada Fethullah Gülen'e ait 'Sonsuz Nur' adlı kitabın ele geçirildiği vurgulandı.

Ahmet Şan ise savcılığa verdiği ifadesinde telefon hattını 6 yıldır kendisinin kullandığını ancak pozisyonu gereği telefonu bilgi işlem departmanındaki görevlilere ara ara verdiğini ve onlardan şüphelendiğini söyledi. Örgüt içinde hiçbir zaman yer almadığını da belirterek 2001-2004 tarihlerinde komşusu ile örgütün sohbetlerine katıldığını ancak hiçbir zaman himmet vermediğini belirtti. Şan ayrıca cemaat olarak bilinen o yapıda, çocuklarının 2010 yılına kadar eğitim gördüğünü ve öğretmenlerin ısrarı ile bir kaç kez kurban bağışında bulunduğu anlattı.

İddianamede yer alan Cumhuriyet Savcısı, Ahmet Şan'ın katıldığı sözde cemaatin sohbet toplantıları delil olarak sayılmasada, ByLock kaydının örgütle gizli bir şekilde irtibatını devam ettirdiğini gösterdiği yönünde değerlendirme yaptı.

Ayrıca Şan'ın, başka bir FETÖ soruşturmasında 2015 yılı Ocak ayında verdiği ifadesinde dönemin Konya İl Emniyet Müdürü olan ve halen hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı olan Salih Tuzcu'nın ısrarı üzerine halen hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan avukat Memduh Oğuz'un Konyaspor yönetimine alındığını beyan ettiği anlatıldı. Bu durumun Şan'ın örgüte üye olduğunu göstermese bile şüphelinin o tarihlerde örgütün üst düzey kişileri ile irtibat halinde olduğu ve bu şahıslardan gelen talimat üzerine bir takım tasarruflarda bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi. Şan'ın, telefon hattında 2014 yılına ait ByLock çıktığı ve sözde cemaat olan bu yapıyla irtibatını gizlice sürdürdüğü değerlendirildiği için 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanması istendi.