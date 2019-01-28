ESKİ EŞİ VE KARDEŞLERİNE KURŞUN YAĞDIRAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()

Gaziosmanpaşa'da, eski eşi tarafından silahlı saldırı uğrayan kadın ve iki erkek kardeşi yaralandı. Silahlı saldırgan Beyoğlu'nda sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sedat A. ile eski eşi Tuğçe C. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Sedat A. önce eski eşi Tuğçe C.'yi ardından eşinin erkek kardeşleri Batuhan ve Buğra C.'yi tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda hafif bir şekilde yaralanan Tuğçe C. ve kardeşleri Batuhan ve Buğra çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan saldırgan Sedat A.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarından Sedat A.'nın kaçtığı istikameti belirleyen ekipler sabah saatlerinde Sedat A.'yı Beyoğlu'nda bir arkadaşının iş yerinde saklandığını tespit etti. Sabah saatlerinde işyerine baskın düzenleyen ekipler, Sedat A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Sedat A.'nın yapılan üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Sedat A., sorgulanmak üzere Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Sedat A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü

-Genel ve Detaylar



28.01.2019 - 02.24 Haber Kodu : 190128011