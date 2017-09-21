Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) övdüğü iddiasıyla soruşturma açıldı. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından, Acar hakkında, yerel gazetedeki köşe yazısında terör örgütü FETÖ/PDY'yi övdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Acar hakkında, suç unsurunun tespiti halinde "terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından dava açılacağı öğrenildi.
Eski CHP Milletvekili Acar hakkında FETÖ soruşturması
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından, eski CHP Milletvekili Gürkut Acar hakkında, yerel gazetedeki köşe yazısında terör örgütü FETÖ/PDY'yi övdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
21 Eylül 2017 Perşembe 14:03
Son Güncelleme: 21.09.2017 14:06