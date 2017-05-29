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Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput Yargılanıyor!

FETÖ üyesi olduğu iddiası ile tutuklanan Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un yargılanmasına başladı. Harput, 60 sanıkla birlikte yargılanıyor...

29 Mayıs 2017 Pazartesi 11:29
Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput Yargılanıyor!

 BURSA’da, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 37'si tutuklu toplam 60 sanığın yargılanmasına başlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen eski vali Harput, gazetecilerin 'diyecek bir şeyiniz var mı' sorusuna  “Bursa’ya selam” yanıtını verdi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 37'si tutuklu 60 sanık hakkındaki iddianame geçtiğimiz günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar hakkında, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma' ve 'terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından, 15-20 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.  Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak olan Harput, Kocaeli Kandıra T Tipi Cezaevi’nden önceki akşam  Bursa E Tipi Cezaevi’ne getirildi.

Bursa Adliyesi’ne geniş güvenlik önlemi altında getirilen Şahabettin Harput, gazetecilerin “diyecek bir şeyiniz var mı” sorusuna, “Bursa’ya selam” şeklinde cevap verdi 

Sanıkların yargılanması 5 gün boyunca sürecek.



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