ESKİ ASKERİ LOJMANLARDA YANGIN -1

Murat DELİKLİTAŞ – Özgür EREN – İSTANBUL
Zincirlikuyu’da bulunan eski askeri lojmanlarda yangın çıktı. 12 katlı binanın 7’inci katındaki daire alev alev yanıyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Görüntü Dökümü:
-Yangından göüntüler
Murat DELİKLİTAŞ – Özgür EREN – İSTANBUL Zincirlikuyu’da bulunan eski askeri lojmanlarda yangın çıktı. 12 katlı binanın 7’inci katındaki daire alev alev yanıyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor Görüntü...
Murat DELİKLİTAŞ – Özgür EREN – İSTANBUL
Zincirlikuyu’da bulunan eski askeri lojmanlarda yangın çıktı. 12 katlı binanın 7’inci katındaki daire alev alev yanıyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Görüntü Dökümü:
-Yangından göüntüler