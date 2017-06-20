Eşinin Ölümüne Dayanamadı 80 Yaşında İntihar Etti

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'in Cuma Mahallesi'nde, dört katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Ahmet Yardım'dan, dünden bu yana haber alamayan Almanya'da yaşayan oğlu, komşularını arayıp, yardım istedi.



Bunun üzerine Yardım'ın evine giden komşuları, zile basmasına rağmen açan olmayınca bodrum kata indiklerinde, Yardım'ın iple tavana asılı buldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, Yardım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yardım'ın ipten indirilen cesedi, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Yardım'ın iki ay önce eşinin yaşamını yitirmesi nedeniyle bunalımda olduğu, bu nedenle intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü. Polis, Yardım'ın intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.