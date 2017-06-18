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"Eşimin Beni Aldattığını Düşündüm, Öldürdüm!"

ADANA'da eşi 26 yaşındaki Aynur Karademir'i pompalı tüfekle öldüren 32 yaşındaki Ümit Karademir, ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü söyledi

18 Haziran 2017 Pazar 14:47
"Eşimin Beni Aldattığını Düşündüm, Öldürdüm!"

Olay, dün gece merkez Seyhan İlçesi Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı 16 bin 100'üncü Sokak'ta meydana geldi. Bir tavuk firmasında birlikte çalışan 1 çocuk sahibi Karademir çifti tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit Karademir, pompalı tüfekle eşi Aynur'u karnından vurdu. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı Dr. Aşkın Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ümit Karademir ise, bir süre sonra polislere teslim oldu. 

Ümit Karademir ilk sorgusunda eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü söyledi. Karademir, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.



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