Esenler'de kuyumcu soygunu ; Ölü ve yaralılar var

İstanbul Esenler'de korku dolu anlar ...Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun Eyüp Sedat Koçer'in silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonrasında hırsızlardan biri öldü.Kuyumcu sahibi ve hırsız yaralandı.Diğer soygununcunun ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan kuyumcu sahibi Eyüp Sedat Koçer de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Bu sırada yol ortasındaki yaralı soyguncunun yanına giden çevredekiler tekme atarak tepki gösterdi.