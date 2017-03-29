Esaretim Sensin 29 Mart Yeni Bölüm 43.Son Bölüm Fox Tv Canlı Simay Emir'e Aşık Oluyor

Fox Tv'nin sevilen dizisi Esaretim Sensin 29 Mart yeni bölüm Savaş Polisler ile Beraber Kerimi almak için Kırımlıların evine gider.Evdekielrde kerim'in araba ile İpeke çarptığını öğrenince herkes şoke olur.Kerim'in evde olmadığını öğrenen Savaş ise çılgına döner. Kerim ise baabsını arayarak ondan yardım ister.Babası ile Kerim'in konuşmalarını duyan Savaş ise Kerimi bulmakta kararlıdır.

Duyduklarından sonra Simay2ın hamile olduğunu öğrenen Emir ise Simaya çok sert davranır.Simay Emir'den duyduklarından sonra ona sert tepki gösterip ona açıklama gereği bile duymaz.berrin ve Aslan ise İpek'in başına gelenlkeri Alev'in suçu zannedip doluğu Alevin yanında alıp ona hesap sorarlar. Esaretim Sensin 29 Mart yeni bölüm Fox Tv Canlı

Savaş ve polisler Kerim’i almak için Kırımlıların yanına gider. Evdekiler Kerim’in İpek’e arabayla çarptığını duyunca neye uğradıklarını şaşırırlar. Kerim’in evde olmadığını gören Savaş çok sinirlenir. Kerim, babası Vedat’ı arayarak ondan yardım ister.

Bu konuşmayı duyan Savaş, Kerim’in kaldığı yeri bulmakta kararlıdır. Duydukları nedeniyle Simay’ın hamile olduğunu zanneden Emir, ona ağır ithamlarda bulunur. Simay ise oldukça sinirlenir ve Emir’e açıklama yapmayı reddeder. Aslan ve Berrin, İpek’in başına gelenlere Alev’in neden olduğunu düşünür ve soluğu onun yanında alırlar.

ESARETİM SENSİN SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Zeliş’i korumak için hamile olduğunu söyleyen Simay, içine düştüğü durumdan nasıl kurtulacağını düşünür. Emir ve Simay’ın tam yakınlaşmaya başladıkları anda Emir’in hamilelik meselesini duyması onu allak bullak eder. Yasemin ve Yusuf yemeğe çıkarlar. Ancak Yusuf’un sevdiği kızın evlendiğini öğrenmesi onu bir hayli üzer.

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Savaş’ın İpek’e evlenme teklif etmesi ile güzel bir gün geçiren âşıklar, Kerim’den gelecek tehlikeden habersizdir. Müjgan, Savaş’a İpek ve Kerim’i oldukça yakın bir halde gördüğünü söyler. Savaş’ın vereceği tepki oldukça ilgi çekicidir. İpek ve Savaş’ın mutluluğu Kerim’i çılgına çevirir ve arabasını son sürat İpek’in üzerine sürer.