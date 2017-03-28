Esaretim Sensin 28 Mart Yeni Bölüm 42.Son Bölüm Fox Tv Canlı Yayın Şok Sahne

Fox Tv Dizisi Esaretim Sensin 28 Mart Yeni Bölümde Zeliş Hamile olduğu ortaya çıkıcakken Simay Zelişin hayatını kurtarıyor. Yeni bölümde Emir ile Simay gittikçe yakınlaşır. tam bu sırada Emir Simay'dan hamilelik meselesini duyunca çılgına döner.Yusuf ve Yasemin İse başbaşa yemeğe çıkarlar.Esdaretim sensin 28 mart yeni bölüm fox tv canlı yayın

Zeliş’i korumak için hamile olduğunu söyleyen Simay, içine düştüğü durumdan nasıl kurtulacağını düşünür. Emir ve Simay’ın tam yakınlaşmaya başladıkları anda Emir’in hamilelik meselesini duyması onu allak bullak eder. Yasemin ve Yusuf yemeğe çıkarlar.

Ancak Yusuf’un sevdiği kızın evlendiğini öğrenmesi onu bir hayli üzer. Savaş’ın İpek’e evlenme teklif etmesi ile güzel bir gün geçiren âşıklar, Kerim’den gelecek tehlikeden habersizdir. Müjgan, Savaş’a İpek ve Kerim’i oldukça yakın bir halde gördüğünü söyler. Savaş’ın vereceği tepki oldukça ilgi çekicidir. İpek ve Savaş’ın mutluluğu Kerim’i çılgına çevirir ve arabasını son sürat İpek’in üzerine sürer.

ESARETİM SENSİN SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Emir, kurduğu kamera tuzağı için Sultan’a hesap sorar. Bu sırada eve Pehlivan’ın kız kardeşi Zeliş gelir. Zeliş yakında askerden terhis olacak sevgilisiyle kaçma planı yapar. Ancak hamile olduğunu öğrenmesiyle alt üst olur. Bu gerçek Pehlivan ve Sultan tarafından öğrenilecekken Simay, Zeliş’i kurtarmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ablasını evde yalnız bırakmayan Yasemin ise bir iddia üzerine Yusuf’u yakın markajına alır. Savaş, annesine İpek’e âşık olduğunu ve ona evlenme teklifi edeceğini söyler.

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Öte yandan Kerim, İpek’in karşısına çıkar ve yeniden sevgili olmak konusunda diretir. Kerim’in yaptığı beklenmedik hamle İpek’i ve bu ana şahit olan Müjgan’ı şok eder. Sonunda beklenen an gelir ve Savaş, İpek’e evlenme teklifi eder. İpek’in yanıtı ise merak konusudur.