Erzurum Şeker Fabrikası'na Teklif Gelmedi, Turhal İse Kayseri Şeker'e Satıldı...

Bugün ihalesi yapılacak üçüncü şeker fabrikası Ilgın Şeker Fabrikası. Ilgın Şeker Fabrikası için teklif veren firmalar şunlar:

Mutlucan Tuz-MBM Enerji Ortak Girişim Grubu, Bergiz İnşaat, Alteks Tekstil, Doğuş Yiyecek Gıda, Albayrak Turizm, Erser Grup Tarım Ürünleri, Safi Katı Yakıt, Özbey Holding, Kayseri Şeker ve İskur Tekstil...

ERZURUM'A TEKLİF ÇIKMADI

Erzurum şeker fabrikası ihalesine sadece iki firma katıldı. İhalede Doğuş Gıda ve MBM Enerji teklif verirken, masada sadece MBM Enerji yer aldı. Doğuş Gıda ihaleye gelmedi, ancak teklifini gönderdi.

Erzuruma teklif yok, Turhalın kazanını belli olduİhale 211 milyon lirayla başladı. MBM Enerji Enerji bu rakamı duyunca ihaleden çekildiğini açıkladı. Doğuş da masada olmadığı için ihale teklifsiz sona erdi.

TURHAL'I KAYSERİ ŞEKER ALDI

Turhal şeker fabrikasına Bilgi Gıda, Kayseri Şeker, Albayrak Turizm, Doğuş Gıda ve Mutlucan Tuz teklif verdi. İhaleyi 569 milyon lirayla en yüksek teklifi veren Kayseri Şeker kazandı.

İÇERİYE ALINMAYAN CHP'LİLER TEPKİ GÖSTERDİ

CHP milletvekili Burcu Köksal ve Meclis üyesi Semra Dinçer ise, ihalenin yapıldığı binaya girmelerine izin verilmeyince oturma eylemi başlattı.

İLANSIZ SATIŞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin üçüncü ihaleyi de önceden ilan etmeksizin yapıyor. ÖİB, Erzurum, Turhal ve Ilgın şeker fabrikaları için ihalenin bugün olduğunu sabah yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Şeker fabrikaları öncesinde yaptığı teklifleri kamuoyuna ihaleler öncesinde açıklayan ÖİB, yine bugünkü duyurusunda üç fabrikaya hangi yatırımcıların teklif verdiğini ilan etmedi.

1956 yılında açılan şeker fabrikası Erzurum'un ilk fabrikasıydı. Turhal Şeker Fabrikası 1934 yılında, Ilgın ise 1982'de üretime başlamıştı.

4 FABRİKANIN İHALESİ BİTTİ

Bor Şeker Fabrikası'na 336 milyon, Yozgat'a 275 milyon lirayla Doğuş Gıda; Kırşehir’e 330 milyon lirayla Tutgu Gıda; Çorum Şeker Fabrikasına da 528 milyon lirayla Safi Yakıt en yüksek teklifi veren olmuştu.

Çorumu Safi, Yozgat Şeker Fabrikasını Doğuş aldıÇorum'u Safi, Yozgat Şeker Fabrikası'nı Doğuş aldı

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18 Nisan'da Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş Fabrikaları ile teklif verme süreleri uzatılan Erzincan ve Kastamonu Fabrikaları için teklifler alınacak.