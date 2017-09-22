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Erzurum'da yol yapım çalışması yarım kaldı, 'Kışın ne olacak?'

Erzurum'da yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte asfalt çalışmasına başlanan ve 13 köyün ulaşımını sağlayacak, 45 kilometre uzunluğundaki yol Oltu İlçesi'ne 4.5 kilometre kala durduruldu. Asfalt çalışmasının yarım bırakılmasına tepki gösteren köylüler, protesto için yol ortasında oturma eylemi yaptı.

22 Eylül 2017 Cuma 11:51
Erzurum'da yol yapım çalışması yarım kaldı, 'Kışın ne olacak?'

Erzurum'un Oltu İlçesi'nin 13 köyünün ulaşımını sağlayan yola oturan köylüler, asfalt çalışmasının yarım bırakılmasına tepki gösterdi. Daha önce asfalt yapılan bölümün de bozulduğunu dile getiren köylüler, protesto için yol ortasında oturma eylemi yaptı.

'Yaz-kış tüm köyler bu yolu kullanıyor'

Yazla birlikte 45 kilometre uzunluğundaki Dümbüllü Deresi Grup Köy yolunda başlatılan asfalt çalışması Oltu İlçesi'ne 4.5 kilometre kala durduruldu. Buna tepki gösteren halk yapılan yolda oturma eylemi düzenledi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e seslenen köylüler, "Yaz-kış bu hat üzerinde bulunan tüm köyler bu yolu kullanıyor. Asfaltlama çalışmaları başlayınca toz ve topraktan kurtulacağız, diye sevindik. Asfaltlama çalışması Bahçecik ve Obayayla Mahalleleri arasında yapıldı. Yapılan asfalt bir ay bile dayanmadan bozuldu. Yola 2 santimlik bir asfalt atılmış. Obayayla Mahallesinden Yukarı Harmanlı Mahallesine kadar ise asfaltlama çalışması yapılmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan geriye kalan bu kısımlarında asfalt yapmasını istiyoruz" dedi.

'Gerek öğrenci servisleri gerekse diğer araçlar asfalt olmayan bu kısımda bir hayli zorlanıyor'

Aşağı Çamlı Mahalle Muhtarı Muammer Maral, şu ana kadar asfalt yapılan yolun civar köyleri büyük bir sıkıntıdan kurtardığını belirterek şunları söyledi:

"Bu yol üzerinde 13 köy bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen bu yaz başından beri anayol olarak kullanılan yolun bir bölümünü asfaltla kaplattı. Geride 4,5 kilometrelik bir mesafe kaldı. Vatandaşlarımız bu mesafeyi toz-toprak içerisinde gitmek zorunda kalıyor. Gerek öğrenci servisleri gerekse diğer araçlar asfalt olmayan bu kısımda bir hayli zorlanıyor. Bu bölümde asfaltlanırsa güzel bir hizmet tamamlanmış olacak. Kış gelmeden yolumuzun yapılmasını istiyoruz."

'Devlet buna para ödüyor'

Çayüstü Mahallesi sakinlerinden Durak Polat ise "Obayayla’dan aşağı yapılan asfalt ise hep patlamlış, Devlet buna para ödüyor. Yolu yapan müteahhitler hayırlarına bu yolu yapmıyor. Paralarını alıyorlar. Daha yeni yapılan asfalt şimdiden bozuldu. Devletin bunu kontrol etmesi lazım. Devletimizin arasına, bizlere yazık" diye konuştu.
 

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