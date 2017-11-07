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Erzurum'da kar hayatı durdurdu !

Hafta başında meteorolojiden yapılan açıklamaların ardından özellikle Doğu illerimizin yüksek kesimlerinde kar yağışları etkili olmaya başladı.Son dakika Erzurum'dan gelen haberlerde yoğun kar nedeniyle yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi.

07 Kasım 2017 Salı 09:12
Erzurum'da kar hayatı durdurdu !

Meteorolojiden yapılan açıklamaların ardından yurtta beklenen kar kendisini göstermeye başladı.Özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde kar yağışı ve sert esen rüzgarlar bölgeyi etkisi altına almış durumda bulunuyor.

Yüksek bölgelerdeki sert esen rüzgar ve şiddetli kar yağışı bölgeyi tamamen etkisi altına almış durumda ...Gelen bilgilere göre Erzurum’da, yoğun kar ve tipi dolayısıyla Tekman yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.Karakış Erzurum'un yüksek kesimlerine bu sene erkenden geldi...Palandöken ve çevresindeki bölgelerde kar kalınlığının 10 santimetreye kadar çıktığı sert esen rüzgarların karlarla yolları kapattığı öğrenildi.Yolcular yollların karlarla kapalı olduğunu gördükten sonra geri dönmek zorunda kaldılar.

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