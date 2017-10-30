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Erzincan'da korkunç kaza : 15 kişi yaralandı !

Erzincan'dan korkunç kaza haberi .. Van'dan İstanbul'a doğru giden Necip Akparan yönetimindeki minübüsün , yolcu minübüsü ile çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı .

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:50
Erzincan'da korkunç kaza : 15 kişi yaralandı !

Erzincan'dan gelen korkunç kaza haberi yürek ağza getirdi.Van'dan İstanbul'a doğru  giden Necip Akparan yönetimindeki minübüsün , bir benzinlikten aniden yola çıkan yolcu minibüsü ile çarpışması sonucu kazada  4'ü çocuk 15 kişi yaralandı.

Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis intikal etti.Kazada yaralananların ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken daha sonra Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar.Yaralananların hayati tehkilesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatanlardan biri olan yolcu minübüsünün şoförü Sakin Yeşilbaş , polisler tarafından ifade işlemleri için karakola götürüldü.

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