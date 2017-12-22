Erzincan'da kediye işkence eden asker bu seferde polisi yaraladı !

Geçtiğimiz günlerde Erzincan Orduevinde bir askerin yavru kediye yaptığı akılalmaz işkence büyük tepki toplamıştı.Aynı asker bu seferde uygulama noktasında çıkan arbede de polise saldırdı.Attığı tekmeyle bir polisin bileğinin kırılmasına neden olan zanlı, terhis edildikten bir gün sonra tutuklandı.

Erzincan Orduevinde bir askerin yavru kediye yaptığı akılalmaz işkence büyük tepki topladı..Kısa sürede sosyal medya aracılığıyla da hızla yayılan korkunç görüntülere tepkiler yağıyor.Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan da açıklama gelmişti.

Kediye işkence yapan asker, terhis edildikten sonra uygulama noktasında mukavemet gösterip tekme attığı polis memurunun bileğinin kırılmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle tutuklandı.