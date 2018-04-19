Erken Seçim Kararından Ardından Hüda-Par ve Saadet Partisi Görüşme Kararı Aldı!

HÜR Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Kürt meselesine adil çözüm çağrısı' konulu basın toplantısı sonrası gazetecilerin erken seçimle ilgili sorularını yanıtladı. Erken seçim kararını 'baskın seçim' olarak değerlendiren Yapıcıoğlu, "Biz şu partiyle, bu partiyle itifak yaparız veya yapmayız demedik. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile önümüzdeki hafta Ankara’daki genel merkezimizde bir görüşme yapacağız" dedi.

Erken seçimle ilgili nasıl bir yol haritası izleyecekleri yönündeki bir soruya ise Yapıcıoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Hüda-Par, seçimden seçime çalışan bir parti değil. Sürekli sahada olan, vatandaşlarla bire bir diyalog içerisinde olan ve seçime hazır olan bir partidir. YSK, Ocak ayı içerisinde seçime girebilecek partileri açıkladı. Sonra birkaç ilave yaptı. Bu partilerin arasında Hüda-Par yok. Aslında partimizin seçime katılacak yeterliliği vardır. Bugün öğleden sonra başkanlık divanını toplayacağım ve YSK’ya itirazda bulanacağız. YSK’nın bu yanlışlığı düzeltmesi için müracaatta bulunacağız. Bize göre seçime katılma yeterliliğimiz vardır, YSK’nın bu yanlışlığı düzeltmesini ümit ediyoruz."

HDP ile ittifaka girip girmeyecekleri, ittifak için herhangi bir parti ile görüşme yapıp yapmadıkları yönündeki soruları yanıtlayan Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Daha önce ittifakların seçimlere uzun zaman olduğu gerekçesiyle konuşulmasını doğru bulmuyorduk, halen de bulmuyoruz. Seçimler beklenmedik kadar erken öne alındı. Normal seçim takvimi, YSK’ya göre 90 günlük bir süre gerekiyordu. Dün yapılan açıklamada 66 gün önce seçimin yapılacağı duyuruldu. İttifakların konuşulması artık erkendir demeyeceğiz. Kapımız çalındı ama bu çalmalar ittifak şeklinde değerlendirilebilecek şekilde değildi. Daha çok ittifak teklifini yoklama diyebileceğimiz kapı çalmalardı. 6 gün sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile genel merkezimizde bir görüşme yapacağız. Görüşme yaptıktan sonra görüşmeyle ilgili basına ve kamuoyuna açıklama yapacağız. Prensipte 'şu veya bu partiye kapımız kapalıdır' şeklinde demedik. Şu anda ittifakı konuşmak erkendir demiştik. Bize ittifak teklifi de yok demiştik. 'Şu partiyle ittifak yaparız, ya da şu partiyle ittifak yapmayız' diye bir şey demiyoruz. Başkanlık divanımızla bugün öğleden sonra yapacağımız toplantı sonrası bu konular netleşecek."