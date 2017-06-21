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Ergenekon Davası 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Başlıyor!

274 sanıklı Ergenekon Davası'nın görülmesine Çağlayan'daki İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlanıyor.

21 Haziran 2017 Çarşamba 11:41
Ergenekon Davası 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Başlıyor!

Yargıtay tarafından yeniden yargılama yapılması için bozulan 274 sanıklı Ergenekon Davası'nın görülmesine Çağlayan'daki İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlanıyor.  

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, emekli Orgeneraller Şener Eruygur, Hurşit Tolon, Hasan Iğsız, emekli Tuğgeneraller Veli Küçük, Levent Ersöz ile Yalçın Küçük, Doğu Perinçek, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın da aralarında olduğu 274 sanıklı Ergenekon davası, Yargıtay tarafından, "Ergenekon terör örgütünün varlığına ilişkin somut delil olmadığı ve yargılamada usüllere uyulmadığı gerekçesiyle" bozularak, yeniden yargılama yapılmasına karar vermişti. 

Yargıtayın bozma kararının ardından dava, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine kararlaştırıldı. Bugün ilk duruşması yapılacak olan davanın çoğu sanığı duruşmaya katılmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Doğu Perinçek, Yalçın Küçük, Sevgi Eren Erol, Gürbüz Çapan, Emin Şirin, Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu çoğu sanık kapıların açılmasını bekliyor. 

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ergenekon soruşturması, 12 Temmuz 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda bulunduğu söylenen 27 el bombasıyla başladı.

27 Temmuz 2007'de, daha sonra gelen gözaltı ve tutuklama dalgaları nedeniyle birinci dalga olarak adlandırılan bir operasyonla Oktay Yıldırım'ın yanı sıra Türk Ortodoks Kilisesi sözcüsü Sevgi Erenerol, Avukat Kemal Kerinçsiz, gazeteci yazar Güler Kömürcü, Sedat Peker, Taner Ünal, Fuat Turgut, Sami Hoştan ve daha pek çok kişi gözaltına alındı.

Daha sonra kısa aralıklarla soruşturma kapsamında operasyonlar devam etti. Pek çok farklı kesimi kapsayacak şekilde genişledi. İlk iddianame 14 Temmuz 2008'de, soruşturmanın başlamasından yaklaşık bir yıl sonra 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İlk iddianamede Ergenekon, "terör örgütü" olarak tarif edildi ve "üyeleri ve yöneticileri" darbe teşebbüsüyle suçlandı. İddianame 25 Temmuz 2008'de mahkeme tarafından kabul edildi ve ilk duruşma 20 Ekim 2008'de yapıldı. İkinci iddianame 25 Mart 2009'da kabul edildi ve Ergenekon ana davasıyla birleştirildi. Ağustos ayında ise birleştirme talepli üçüncü iddianame ana davaya eklendi. 

2013'TE KARAR VERİLDİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Ağustos 2013'te kararını açıkladı. Emekli Tuğgeneral Veli Küçük 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 99 yıl hapis, Tuncay Özkan "darbeye teşebbüs suçundan" ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 22 yıl 6 ay hapis, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ müebbet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldı. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon müebbet, Danıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, avukat Kemal Kerinçsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Mahkeme, Mehmet Haberal'ı 12 yıl 6 ay, Mustafa Balbay'ı 34 yıl 8 ay, Sinan Aygün'ü 13 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ederken, diğer sanıklara da çeşitli cezalar verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ HAK İHLALİ KARARI VERDİ 

Bazı sanıklar, davaya bakan ve kapatılan özel yetkili mahkemenin gerekçeli kararı yazmasının 7 ay sürmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. AYM, sanıkların haklarının ihlal edildiğine hükmetti. İhlal kararı üzerine, kaldırılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yerine başvuruları inceleyen nöbetçi mahkemeler sanıkları tahliye etti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 16 bin 600 sayfadan oluşan gerekçeli kararının taraflara tebliğ edilmesinin ardından dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

DAVA 21 NİSAN'DA BOZULDU

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 21 Nisan 2016'da 275 sanıklı Ergenekon Davası'na ilişkin kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozmuştu. Yargıtay, Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini belirtmiş, Ergenekon terör örgütünün varlığına ilişkin somut delil ortaya konulamamasını da esastan bozma gerekçesi yapmıştı. Davanın da İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi kararlaştırılmıştı. 

FETÖ İDDİANAMELERİNDE KUMPAS DAVASI OLARAK GEÇİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ PDY'ye ilişkin hazırlanan hemen hemen tüm iddianamelerde, Ergenekon soruşturması; FETÖ'nün amacına yönelik kurgulanan "kumpas" soruşturması olarak gösteriliyor.  



Son Güncelleme: 21.06.2017 11:45
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