EREN ERDEM OY ÇOKLUĞUYLA TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Kapanan Karşı Gazetesi davasında, dün tahliye kararının ardından savcılığın itirazı üzerine gece saatlerinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem bugün üst mahkemeye çıkarıldı. Yakalama emri yüzüne okunan Erdem'in, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy çokluğuyla tutuklanmasına karar verildi. Tutuklama kararına bir üye hakim "yurtdışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının ölçülü olacağı" gerekçesiyle muhalefet şerhi düştü.

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem, bugün jandarmalar tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararını veren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Duruşmaya, Erdem'in avukatları da katıldı. Davayı izlemek isteyen basın mensupları duruşma salonuna alınmazken; aralarında Mahmut Tanal'ın bulunduğu bazı CHP milletvekilleri salona alındı.

Mahkeme Başkanı Yusuf Yılmaz, kimlik bilgileri alınan sanık Eren Erdem'e yakalama emrini okudu. Buna karşı söz verilen sanık Eren Erdem, "Tarafıma okunan yakalama emri, kimlik bilgileri bana aittir ve benim hakkımda çıkarılmıştır" dedi.

BİR HAKİM MUHALEFET ŞERHİ DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti, "suçun vasıf ve mahiyeti, tanık beyanları, bir kısım sanık savunmaları ve diğer mevcut delil durumu dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanığın yurtdışına çıkmak isterken yakalanması, kaçma şüphesini gösteren somut olgunun bulunması, öngörülen cezanın alt ve üst sınırları, suçun sübutu haline muhtemel ceza miktarı ve güvenlik tedbirleri, tutuklu kaldığı süre, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verildi. Ancak tutuklama kararına Üye Hakim Çağlayan Özbay muhalefet şerhi koydu. Üye Hakim Özbay, "sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının ölçülü olacağı ve bu tedbirlere karar verilerek sanığın serbest bırakılması görüşünde olduğunu" belirterek çoğunluğun görüşüne katılmadığını belirtti.

DÜN TAHLİYESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davada, duruşma savcısı Aydın Boztaş esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, Eren Erdem'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve gizli tanığı deşifre etmek suretiyle "Gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Ancak duruşma sonunda ara kararını açıklayan heyet, "delil durumu, yargılamanın geldiği aşama, tutuklulukta geçirdiği süre, sanık tarafından karartılacak delilin bulunmaması ve dosya kapsamını" gözönüne alarak yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan sanık Eren Erdem'in tahliyesine karar vermişti. Eren Erdem'in yurtdışına çıkış yasağı ve haftada iki gün polis karakoluna imza atma şartı da getirilmişti. Ailesi ve yakınları Erdem'in tahliyesini beklerken, gece saatlerinde duruşma savcısının tahliye kararına itirazı üzerine üst mahkeme olan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.