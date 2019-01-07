Özden ATİK/İSTANBUL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle tahliye kararına itiraz etti. İtirazı kabul eden üst mahkeme aynı gerekçeyle Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı.
EREN ERDEM HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Özden ATİK/İSTANBUL İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle tahliye kararına itiraz etti. İtirazı kabul eden üst mahkeme aynı gerekçeyle Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı.
Özden ATİK/İSTANBUL
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