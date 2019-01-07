EREN ERDEM HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Haber: Özden ATİK İstanbul,

Kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada, bugün tahliyesine karar verilen sanık Erdem hakkında duruşma savcılığının itirazı üzerine aynı gün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bugünkü duruşmada tahliyesine karar verilen Eren Erdem hakkında duruşma savcısı tarafından, atılı suçların yasada öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. İstanbul 23. Ceza Mahkemesi, verdiği kararın usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle itirazı reddederek üst mahkemeye gönderdi.

İtirazı değerlendiren üst mahkeme olan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi de "Dosya kapsamı, sanık savunmaları, dinlenilen tanık beyanları, mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, sanığın yurt dışına çıkarken yakalanması göz önüne alınarak üzerine atılı suçun yasa maddesindeki cezasının alt ve üst sınırları, tutuklu kaldığı süre ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle itirazın kabulüne karar verdi.

Mahkeme, sanık Eren Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükümetti.

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