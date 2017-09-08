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Eren Bülbül'ün şehit olduğu Maçka'da FETO operasyonu !

Trabzon'un Maçka ilçesi'nde teröristlerin yerlerini güvenlik güçlerine bildiren Eren Bülbül'ün şehit düştüğü yerde Feto operasyonu başlatıldı.

08 Eylül 2017 Cuma 09:29
Eren Bülbül'ün şehit olduğu Maçka'da FETO operasyonu !

FETÖ'nün Ordu ve diğer kurumlardaki 'mahrem' yapılanması hakkında 30 sayfalık ifade veren M.A, ifadesinde Teğmen Zabit Zengin'i örgüt evlerinde kaldığı dönemden tanıdığını, onun da FETÖ mensubu olduğunu, 'İbrahim' kod adını kullandığını, 'küçük orta liseci' yani ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik örgüt adına "hususi hizmet" yürüttüğünü anlattı. M.A,  örgüt evlerinden tanıdığı Teğmen Zabit ile Çorum'da askerlik yaparken tekrar karşılaştığını ancak o dönem Astsubay olan Zengin'in kendisini tanımazlıktan geldiğini de söyledi.  Teğmen Zabit Zengin ise M.A adlı kişiyle Pendik'te öğrenci olduğu dönemde okula gidip gelirken trende tanıştığını, herhangi bir örgüt faaliyeti içinde olmadığını savundu. Teğmen Zengin'e sorgusunda Maçka'daki terör olayları da soruldu. Zengin kendisinin ilçe Jandarma komutanı olarak daha çok adli olaylarla ilgilendiğini, operasyonlarla ilgili inisiyatifin ilgili komutan, istihbarat ve TEM şube müdürlerinde olduğunu söyledi.

Eren' Bülbül'ün Şehit Olduğu Yer

Daha önce de birkaç terör eylemiyle gündeme gelen Trabzon'un Maçka ilçesi, en son 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in teröristlerce pusuya düşürülerek şehit edilmesiyle gündeme gelmişti.  Olaydan kısa bir süre sonra da Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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