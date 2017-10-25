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Eren Bülbül'ü şehit eden terörist yakalandı !

Giresun'da büyük terör operasyonu ...Giresun'da yürütülen terör operasyonları kapsamında yakalanan teröristin Trabzon'da şehit edilen Eren Bülbül'e saldıranlardan biri olduğu öğrenildi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:46
Eren Bülbül'ü şehit eden terörist yakalandı !

Giresun'da Kulakkaya Yaylası'nda yürütülen terör operasyonları çerçevesinde 1 terörist yakalandı.Yakalanan teröristin geçtiğimiz aylarda Trabzon'un Maçka İlçesi'nde şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile  Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'e saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri olduğu öğrenildi.

Terör örgütü PKK özellikle kış aylarında Karadeniz kıyılarında yapılanmaya  başladı.Buna müsade etmek istemeyen güvenlik güçleri bölgeyi didik didil ararken 1 terörist yakalandı.Yapılan operasyonda yakalanan 'Aram' kod adlı PKK'lı teröristin gerçek adının  Mustafa Tolucan olduğu öğrenildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada ise vatandaşların her zaman devletinin yanında olduğunu ve bu teröristleri gelen ihbarlar üzerine yakaladıkları açıklandı.

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