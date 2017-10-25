Eren Bülbül'ü şehit eden terörist yakalandı !

Giresun'da Kulakkaya Yaylası'nda yürütülen terör operasyonları çerçevesinde 1 terörist yakalandı.Yakalanan teröristin geçtiğimiz aylarda Trabzon'un Maçka İlçesi'nde şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'e saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri olduğu öğrenildi.

Terör örgütü PKK özellikle kış aylarında Karadeniz kıyılarında yapılanmaya başladı.Buna müsade etmek istemeyen güvenlik güçleri bölgeyi didik didil ararken 1 terörist yakalandı.Yapılan operasyonda yakalanan 'Aram' kod adlı PKK'lı teröristin gerçek adının Mustafa Tolucan olduğu öğrenildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada ise vatandaşların her zaman devletinin yanında olduğunu ve bu teröristleri gelen ihbarlar üzerine yakaladıkları açıklandı.