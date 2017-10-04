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Erdoğan ve Gökçek'in Bugün Çekilen Fotoğrafına Psikolog Analizi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran gezisine çıkmadan önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile tokalışırken verdiği fotoğraf dikkat çekti. Fotoğraftaki yüz ifadeleri üzerinden analiz yaptıran Haber24.com, ilginç saptamalara ulaştı.

04 Ekim 2017 Çarşamba 14:59
Erdoğan ve Gökçek'in Bugün Çekilen Fotoğrafına Psikolog Analizi!

Haber24.com editörünün Psikolog Serap Ağalar'a incelettiği fotoğrafta, Ağalar ilginç saptamalarda bulundu...

İŞTE FOTOĞRAF ÜZERİNDEN SAPTAMALAR!

Beden dili başlı başına bir dildir. İletişimde kişinin beden dili tüm duygu ve düşüncelerini şahsına münhasır bir şekilde ortaya koyar. 

Fotoğrafa dikkatle baktığımızda Gökçek’in önceki görüntülerine rağmen fazlasıyla çekimser ve ürkek olduğunu görmekteyiz ve bununla birlikte iki taraf arasında soğuk bir atmosfer olduğu da gözler önünde...

Metal yorgunlukların her zaman bir ihtimal olduğundan söz eden Recep Tayyip Erdoğan’ın bu söyleminin, Gökçek üzerinde oldukça bir yüklenme oluşturduğu açıkça ortadadır.

DAHA ÖNCE ÇEKİLEN BİR FOTOĞRAF!

Son Güncelleme: 04.10.2017 15:04
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