Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır (5)  

"TERÖRE BULAŞMIŞ OLANLAR SANDIKTAN ÇIKACAK OLURSA. ANINDA KAYYUM TAYİNLERİ İLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam toplu açılış töreninde konuştu. Terörle mücadele vurgusu yapan Erdoğan, "Terör sorununu Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmakta kararlıyız. Tendürek'te, Kandil'de, Sincar'da hepsinde de inlerine giriyoruz ve gireceğiz. İçimizdeki kimi gafillerin engellemelerine rağmen 4 bin 584 teröristi etkisiz hale getirerek Afrin'i bölücü örgütün esaretinden kurtardık. Bizzat belediye başkanlarının himayesinde yapılan hazırlıkları da deşifre ediyor kayyumlarımız vasıtasıyla darma dağın ediyoruz. İşledikleri suçun hesabını sorduk, soracağız. Açık söylüyorum şimdi Mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar olur ya sandıktan çıkacak olursa. Öyle bekleyelim şu olsun bu olsun yok. Anında gereğini yapıp kayyum tayinleri ile yolumuza devam edeceğiz. Beklemek yok. Önümüzdeki dönemde de millete hizmetkar olmak yerine Kandil'deki terör baronlarına kul köle olanlara fırsat vermeyeceğiz. Terör örgütünün kalıntılarını her yerden söküp atana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

"AÇIK SÖYLÜYORUM BİZ KUKLALARI DA KUKLACILARI DA ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Ekonomiye ilişkin Erdoğan, "Açık söylüyorum biz kuklaları da kuklacıları da çok iyi biliyoruz. Kimin kimle hangi pazarlıklara giriştiğini de gayet iyi biliyoruz. Bu kuşatma girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz. Ekonomik sabotajlar üzerinden milli onur ve egemenliğimizin çiğnenmesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Bir kez daha ilan ediyorum; Türkiye, güney sınırı boyunca bir terör koridorunun oluşmasına rıza göstermeyecektir. Hiç bir tehdit ve şantajın 2023 hedeflerimiz ile aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye, ne siyasi ne ekonomik alanda egemenlik haklarını pazarlık konusu yapmayacaktır. Türkiye, FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi katil sürüleriyle mücadelesini sekteye uğratmayacaktır" diye konuştu.

"YATIRIM BEDELİ 52 MİLYON "

Erdoğan, "Bugün burada toplam yatırım bedeli, eski rakam ile 52 trilyon bugünkü rakam ile 52 milyon olan 9 kalem ve eseri resmen ilçemize kazandırmış bulunuyoruz" dedi.

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Hakime TORUN /ANKARA ()

