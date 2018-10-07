Erdoğan: Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır (4)  

'CUMHURBAŞKANI OLARAK BU İŞİN TAKİBİNDEYİM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili "Ben de cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim, kovalıyorum. Buradan çıkan sonuç ne olacaksa onu da dünyaya bildireceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 27'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHP'nin af teklifiyle ilgili sorular üzerine Erdoğan, "MHP'nin teklifi kendisine aittir. Biz AK Parti olarak nasıl bir teklifle karşısına çıkarız, nereye kadar yaklaşırız; bunların hepsi arkadaşlarımızın çalışmasından sonra ortaya çıkacak. Yarın Macaristan ziyaretim var. Macaristan'dan döndükten sonra bizim hukukçu arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar da var. Bu çalışmaların hepsini bütünleştireceğiz, kendilerinden brifing alacağım. Bu brifingler neticesinde nasıl bir yaklaşım ortaya koyacağız bunu açıklayacağız" diye konuştu.



"MHP'nin teklifi ayrı, AK Parti'nin teklifi ayrı mı; böyle mi anlamalıyız? AK Parti başka bir teklif mi sunacak" sorusuna Erdoğan, "Hayır yani o teklifi nereye kadar paylaşırız, nereye kadar paylaşmayız şüphesiz ki bir duruşumuz olacak bir görüşümüz olacaktır" diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili olarak ise "Ben inanıyorum ki bu dünyada bizim ülkemizde bu tür bir şeyin olması hususunda, özgürlüklerin takipçisi olanlar, düşünce hürriyetinden yana olanlar, bu işin peşini bırakmayacaklardır. Ben de cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim, kovalıyorum. Büyükelçiliğe girişler, çıkışlar vs. hepsi inceleniyor, takip ediliyor. Buradan çıkan sonuç ne olacaksa onu da dünyaya bildireceğiz" dedi.

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_Erdoğan soru cevap

Gökhan CEYLAN- Kaan ULU/KIZILCAHAMAM (Ankara), ()