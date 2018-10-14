ERDOĞAN SUUDİ KRALI SELMAN İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI / İSTANBUL   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması...

ERDOĞAN SUUDİ KRALI SELMAN İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI / İSTANBUL  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman’ın, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini de vurguladıkları öğrenildi.

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