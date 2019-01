Erdoğan: Sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula Bay Kemal

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Şimdi de tutmuş bizim meşruiyetimizi sorguluyor. Önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula Bay Kemal. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hâlâ koltuğuna yapışan ana muhalefet lideri var? Meşru değilsin. Bir an önce git de CHP tabanı rahatlasın" dedi.



AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanları tanıtım toplantısı Ankara Arena Spor Salonu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'yı şehirciliğin her alanında başkent yapacaklarını kaydetti. Özhaseki, yaklaşık 2 aydır 30 kişilik ekiple çalıştığını belirterek, "Şehir plancıları, mimarlar, mühendisler, kültür ve sanat insanları ve sosyal bilimcilerden oluşan bu ekiple, Ankara'da yaşayan hemşehrilerimiz bizlerden ne istiyor, ne tür hizmetler bekliyor bunları araştırdık. Şehrin akil insanlarıyla konuştuk, üniversitelerdeki hocalarımızla istişare ettik, mahallelerdeki vatandaşlarımızla görüştük. Tek tek her konuyu tespit ettik, notlarını tuttuk. Ankara'nın geleceğini herkesle birlikte değerlendirdik" dedi.



Özhaseki, 11 ana başlık altında oluşturdukları projeleri gelecek Perşembe açıklayacaklarını belirterek, "Ulaşımdan park ve yeşil alanlara, gençlik hizmetlerinden kadın ve aileye yönelik çalışmalara kadar Ankara'da yaşayan herkes için, yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler hazırladık. Herkesin beklediği, 'Keşke şu hizmetler de Ankara'da yapılsa' denilen ne varsa bu hizmetleri ancak biz yaparız. Tüm hizmet hayatım boyunca elde ettiğim bilgim, tecrübem ve birikimim ile Ankara için seferber olacağız. Ankara için yüreğimizde aşk var, şevk var, gayret var" diye konuştu.



ERDOĞAN: ANKARA 16 YILDIR BİZİ BIRAKMADI

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Ankara'nın hizmetin en iyisine layık olduğunu söyleyerek, "Biz Ankara'yı çok sevdik. O da bizi sevdi. Onun için 16 yıldır bizi bırakmadı, bırakmıyor ve bırakmayacak. Bu sevda ile Ankara için en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyoruz. 31 Mart seçimleri için en ideal isimlerle milletimizin karşısına çıkmanın gayreti içindeyiz" dedi.

Milletin gönlünde yeri olmayan kimsenin AK Parti listelerine girebilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Erdoğan, "Halkın hizmetinde olmayan, ulaşılamayan hiçbir ismin AK Parti'de milletvekili, belediye başkanı, teşkilat yöneticisi olması mümkün değildir. Bizi diğer partilerden ayıran en önemli özellik budur" diye konuştu.



'ANKARA'DA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ 1 NİSAN'DA BAŞLATACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya ve Yenimahalle belediyelerini de 31 Mart seçimlerinde alacaklarını kaydederek şöyle dedi:

"Bakınız, sizde bu heyecan oldukça aşamayacağımız engel yoktur. Çankaya'yı almaya var mıyız, Yenimahalle'yi almaya var mıyız? Yeni bir değişimi başlatmamız lazım. Çankaya'ya gelenler hizmet veremediler. Yenimahalle'yi 'eski' olmaktan çıkartıp gerçekten Yenimahalle olma sürecine sokalım. Öyle bir Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkardık ki 5 dönem, 21 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış, yani belediyeciliğin her şeyi. Bunu yapmış olan bir dava ve yol arkadaşımızı Ankara'ya Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptık. 'Cumhur İttifakı' olarak Ankara'da ciddi dönüşüm ve değişimi 1 Nisan'dan itibaren başlatacağız. Halis niyetle ve beceriyle çalışanı Allah da sever, kul da."



'BAY KEMAL BİLMEZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yılda eğitim, sağlık, adalet, emniyet alanında yaptıklarının sürekli anımsatılması gerektiğini vurgulayarak, "Zaman zaman kendi arkadaşlarımızın bile bu konuları unuttuğunu görüyorum. Her fırsatta milletimize bu konuları anlatmanızı diliyorum. Bakın bunu Bay Kemal bilmez. Bay Kemal ne diyor? 'Yurt yok' diyor, 'öğrencilerin kalacağı.' Türkiye'de ne kadar yurt ne kadar yatak kapasitesi var; haberi yok. Çünkü kılavuzu karga, sıkıntı burada" dedi.



'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINI EZDİK, EZİYORUZ'

Terör örgütleriyle mücadelenin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenliğimiz önceliklerimizin başında geliyor. Türkiye terör örgütleriyle, çetelerle mücadelede tarihinin en başarılı neticesini bizim dönemimizde almıştır, almaya da devam ediyor. Terör örgütlerine sınırlarımız dahilinde ve haricinde vurulan darbeler, milletimiz bu noktada huzur içinde yaşıyor. PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ karanlık güçlerin beslediği, büyüttüğü ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz. Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara için yapılacakları anlatırken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya, "Sayın Tuna; Özhaseki göreve başlamadan senin birkaç tanesini bitirmen lazım" diye seslendi.



'BAY KEMAL SSK GENEL MÜDÜRÜ İKEN BUNLAR VAR MIYDI?'

En büyük reformları gerçekleştirdikleri alanların başında sağlığın geldiğini belirten Erdoğan, "Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası şemsiyesinin dışında kalan kimse yoktur. Bay Kemal SSK Genel Müdürü iken bunlar var mıydı? Bunları yapamadın. Savaş Ay seni çok iyi anlattı. Ve o dönemde sefalet vardı hastanelerimizde. Ama şimdi hamdolsun hastanelerimiz modern, ileri teknoloji ile donatılmış vaziyette. Yakında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ni de hizmete açıyoruz. Adalet sistemimiz geçmişte en çok zarar gören kurumların başında geliyordu. En iyi yargı hizmetini verebilmek için pek çok reformu hayata geçirdik" dedi.



'EN BÜYÜK ENGELİ ANA MUHALEFET PARTİSİNDEN GÖRDÜK'

Reformları hayata geçirirken en çok engeli CHP'den gördüklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"En çok engeli ana muhalefet partisinden gördük. Rahmetli Özal, CHP'nin şifrelerini en iyi çözen devlet adamlarından biridir. Bay Kemal yanına terör örgütü paçavrasını almak suretiyle Avrupa Parlamentosu'nda resim çektiriyor, Alman dergisine röportaj veriyor. 'Sermayenin hiç bir güvencesi yok' diye demeç veriyor İngiliz haber ajansına. 'Türkiye demokrasiden uzaklaşıyor' iftirasını atabiliyor. Şimdi de tutmuş bizim meşruiyetimizi sorguluyor. Önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula Bay Kemal. Senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Nasıl çaktığını görüyoruz. Önce kendi oturduğun koltuktaki meşruiyetini sorgula. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hâlâ koltuğuna yapışan ana muhalefet lideri var? Meşru değilsin. Bir an önce git de CHP tabanı rahatlasın. Milletimiz, ülkenin yönetimini inanıyorum ki hiçbir zaman sana teslim etmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya bile cesaret edemeyen birisinden bırakınız ülkeye, kendi partisine bile hayır gelmez. Nitekim gelmiyor."



'BİZ HAKTAN YANAYIZ'

Kılıçdaroğlu'nun 'taraflı cumhurbaşkanı' eleştirilerine cevap veren Erdoğan, "Keşke kendisi Türkiye'nin menfaati söz konusu olduğunda tarafsız kalmayı becerebilse. Ankara'dan ilan ediyorum; Türkiye'nin, Türk milletinin, kalbi bizimle birlikte atan dostlarımızın hakları, hukukları, gelecekleri söz konusu olduğunda bizim tarafımız bellidir. Biz milletimizden, mazlumdan, hepsinden öte haktan yanayız. Kılıçdaroğlu'nun kimden, nereden yana olduğunu milletimiz gayet iyi biliyor. Olsa olsa terör örgütlerinin beslemelerinden yana. Ankara, 31 Mart'ta bir kez daha haktan ve milletten yana olanlarla birlikte yol yürümeye hazır mısınız? Ülkesini yabancılara şikayet edenlere karşı ülkesine ve milletene destek verenlere hazır mısın? İstismar siyaseti yapanlara karşı hizmet siyaseti yapmaya var mısınız?" dedi.



3 İLÇEDE MHP ADAYI

Konuşmasının ardından adayları tanıtan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut'ta 'Cumhur İttifakı' kapsamında MHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Enver Demirel'i, Gölbaşı'nda MHP adayı Ramazan Şimşek'i, Polatlı'da da MHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’yı desteklediklerini açıkladı.



22 İLÇEDEN 2'SİNDE KADIN ADAY

Akyurt'ta Hilal Ayık, Çankaya'da da Amber Türkmen'i aday gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı diğer 20 ilçe adayı şöyle:



Keçiören: Turgut Altınok



Altındağ: Asım Balcı



Ayaş: Burhan Demirbaş



Balâ: Ahmet Buran



Beypazarı: Tuncer Kaplan



Çamlıdere: Hazım Caner Can



Çubuk: Baki Demirbaş



Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi



Evren: Hüsamettin Ünsal



Güdül: Muzaffer Yalçın



Haymana: Özdemir Turgut



Kahramankazan: Serhat Oğuz



Kalecik: Duhan Kalkan



Kızılcahamam: Süleyman Acar



Mamak: Murat Köse



Nallıhan: İsmail Öntaş



Pursaklar: Ayhan Yılmaz



Sincan: Murat Ercan



Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik



Yenimahalle: Veysel Tiryaki



Nursima ÖZONUR-Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()