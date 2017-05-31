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Erdoğan Şehit Ailelerini Ziyaret etti, Dua Okudu!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan şehit aileleri ziyaret ederek onlarla sohbet etti ve şehitler için dua okudu...

31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:22
Erdoğan Şehit Ailelerini Ziyaret etti, Dua Okudu!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte 15 Temmuz’da şehit düşen Başkomiser Bülent Yurtseven ile Diyarbakır'ın Sur İlçesi'ndeki terör operasyonunda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Bora Tayfur'un ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalanması sonucu şehit olan Başkomiser Bülent Yurtseven'in ailesini ziyaret etti. Ziyarette aile üyelerinin Ramazan ayını tebrik edip, kendileriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Yurtseven için yapılan duaya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sur'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Bora Tayfur'un ailesine ziyarette bulundu. Ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de eşlik etti.



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