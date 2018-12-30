ERDOĞAN MERKEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI-İSTANBUL ()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı. İki liderin, gerek İstanbul Zirvesi'nin sonuçlarının, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararını müteakip sürecin takibi için yakın temasta olmaya devam etme hususunda mutabık kaldıkları belirtildi.