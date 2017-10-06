Erdoğan'la görüşen Gökçek'ten ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un istifasını istediği yönündeki iddialar kulislerde konuşulurken, Gökçek ve Uğur dün akşam saatlerinde Beştepe’ye gitti.

Uğur'un üç gündür Ankara'da Erdoğan ile görüşebilmek için partinin önemli isimlerini devreye soktuğu ve Gökçe'in de aynı şekilde Erdoğan ile görüşme talep ettiği öne sürüldü. Hatta Erdoğan'ın görüşmeyi gerçekleştirebilmek için Başbakan Binali Yıldırım’ın Erdoğan ile haftalık görüşmesini ertelediği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran gezisi dönüşü dün akşam Beştepe'de görüşme gerçekleşirken, Melih Gökçek'ten ilk açıklama resmi sosyal medya hesabından geldi. İstifası istendiği yönündeki tartışmalar devam ederken Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara'ya yönelik yapılacak olan projeler konusunda bilgilendirdiğini açıkladı.