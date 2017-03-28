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Erdoğan Hayır Çadırında Ne Konuştu ? İşte Müthiş Ayrıntılar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sarıyer'de ziyaret ettiği 'Hayır' çadırında ne konştuğunu ayrıntıları ile anlattı. Hayırcıların çağdaşlıktan dem vurduğunu ve kendilerine "neden hayır diyorsunuz" diye sorular sorduğunu söyledi.

28 Mart 2017 Salı 16:58
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Erdoğan Hayır Çadırında Ne Konuştu ? İşte Müthiş Ayrıntılar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayır çadırına yaptığı ziyarete ilişkin detayları açıkladı. Hayır çadırında bulunanlarla sohbet ettiğini ve " neden hayır diyorsunuz"diye sorular yönelttiğini anlatan Erdoğan şunları söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu sabah gelirken 'evet' çadırına uğradım. Yanında da 'hayır' çadırı vardı. Evet çadırındakilerle görüştüm, görüşten sonra dedim "şimdi samsun'a gidiyorum hayır çadırına da uğrayayım."

Ve hayır çadırındakilere "niçin hayır diyorsunuz, bana şunu bir söyler misiniz" dedim. Tabi dediler ki, "biz çağdaş bir Türkiye istiyoruz."

"Yani şu anda" dedim "çağdaş bir Türkiye yok mu? Neyiniz eksik" dedim? Yollarınız, köprüleriniz, hızlı tren, bunlar yok mu? 14 sene önce bunlar var mıydı? ama şimdi bunlar var. 

Ve maalesef tabi bakıyorsunuz söylediği lafa bakın "Siz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne niye Yavuz Sultan Selim adını koydunuz?"

Dedim ki, "çok ayıp. Yavuz Sultan Selim Han'ın padişah olduğu zaman Osmanlı'nın toprağı 18 milyon kilometre kareydi. Böyle bir sultanın adını böyle bir köprüye koymaktan daha önemli ne olabilir?"

Ama olaya bakış ne? Mezhepçilik, hemen arkadan geldi. "Siz alevi ve sünnileri ayırıyorsunuz." Kardeşlerim biz bu ülkede ayrım yapmadık. Böyle bir ayrım varsa, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi alevi, işte siyasi partinin başında. Neyi eksik? Ben Dersim katliamını lanetledim, o lanetleyemedi. Sayın Yıldırım lanetledi, kılıçdaroğlu lanetleyemedi. Niye? Eğer lanetlediği zaman bir yerlere dokunacak.



Son Güncelleme: 28.03.2017 17:09
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