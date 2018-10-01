Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo’ye taziyede bulundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatlarını kaybedenler için Endonezyalı mevkidaşına taziyede bulundu. Endonezyada 1300'e yakın insanın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Endonezyalı kardeşlerinin acılarını paylaştığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu büyük felaket karşısında, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu da kaydetti.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×